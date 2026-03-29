Ολική επαναφορά για τη Δημοτική Αστυνομία, οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών

Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με υποχρεωτική διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει:

-εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο τέλος του πρώτου και δεύτερου μέρους της θεωρητικής εκπαίδευσης,

-αξιολόγηση της απόδοσης κατά την πρακτική άσκηση από επιβλέποντες εκπαιδευτές,

-χορήγηση πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Υλοποίηση της εισαγωγικής εκπαίδευσης

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για τον διορισμό των νέων δημοτικών αστυνομικών.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων, όπως προσανατολισμός στον πολίτη, επαγγελματισμός και ακεραιότητα, διαχείριση συγκρούσεων, ομαδική εργασία και επίλυση προβλημάτων.Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων του Δημοσίου και ενισχύει τη σύγχρονη διοικητική κουλτούρα.Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης είναι ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται σε τεχνικές γνώσεις.Αντίθετα, επιδιώκει να διαμορφώσει στελέχη που κατανοούν τη λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης, εφαρμόζουν τις αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας και λειτουργούν με αίσθημα ευθύνης και λογοδοσίας.Η υλοποίηση του προγράμματος βασίζεται στη συνεργασία του υπουργείου Εσωτερικών, των Δήμων, του ΕΚΔΔΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας.«Η νέα Δημοτική Αστυνομία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο σύγχρονο και πιο κοντά στον πολίτη.Δεν πρόκειται απλώς για έναν μηχανισμό ελέγχου, αλλά για έναν θεσμό που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη διαμόρφωση λειτουργικών, ασφαλών και βιώσιμων πόλεων», τονίζει η κ. Χαραλαμπογιάννη.Οι νέοι δημοτικοί αστυνομικοί προσελήφθησαν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της 1Κ/2024 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.Προβλέφθηκε συγκεκριμένα η πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις 953 θέσεις (187 θέσεις ΠΕ, 191 θέσεις ΤΕ και 575 θέσεις ΔΕ) στις 22.12.2025.Οι υπολειπόμενες 260 θέσεις της ανωτέρω προκήρυξης (21 θέσεις ΠΕ, 27 θέσεις ΤΕ και 212 θέσεις ΔΕ) θα καλυφθούν εντός του 2026 αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Υγειονομικών Εξετάσεων και Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών από το ΑΣΕΠ.Από τις 953 θέσεις, έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης ΦΕΚ για τον διορισμό, ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων για 676 θέσεις σε 124 Δήμους. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διορισμοί και οι πράξεις ανάληψης καθηκόντων για συνολικά 766 θέσεις.Για την υλοποίηση της εισαγωγικής εκπαίδευσης του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας εκδόθηκε Κοινή απόφαση της υφυπουργού Εσωτερικών, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του αναπληρωτή υπουργού και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.Ειδικά για τους επιτυχόντες της ανωτέρω προκήρυξης το πρώτο μέρος της θεωρητικής εκπαίδευσης θα γίνει σε δύο διακριτούς κύκλους, όπου ο Α' Κύκλος θα υλοποιηθεί από το ΕΚΔΔΑ από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 έως και τις 30 Απριλίου 2026, ενώ ο Β' Κύκλος αναμένεται να υλοποιηθεί τον Οκτώβριο.Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της θεωρητικής εκπαίδευσης από την ΕΛΑΣ το διάστημα 4 - 31 Μαΐου 2026, ενώ από τον Ιούνιο θα εκκινήσει η πρακτική άσκηση των δημοτικών Αστυνομικών.