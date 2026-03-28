Σε σοκ ο συνάδελφος του 54χρονου εργαζομένου στην Εγνατία: Παρασύρθηκε ενώ τοποθετούσε κώνους για να αποκλειστεί το σημείο του δυστυχήματος

Σε κατάσταση ισχυρού σοκ είναι ο συνάδελφος του εργαζόμενου της εταιρείας «Νέα Εγνατία Οδός» που έχασε τη ζωή του μπροστά στα μάτια του σήμερα το απόγευμα στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα καθώς έσπευσαν στο σημείο τροχαίου για να βοηθήσουν και τελικώς είδε τον συνάδελφο του να παρασύρεται από όχημα, να εκτινάσσεται στο αντίθετο ρεύμα και τελικώς να χάνει τη ζωή του.Όλα έγιναν όταν στον αυτοκινητόδρομο Εγνατία Οδό σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα ένα τροχαίο ατύχημα όπου ένα ΙΧ συγκρούστηκε υπό άγνωστες ως τώρα συνθήκες, με νταλίκα στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορία . Στο σημειο έσπευσε όχημα βοήθειας της εταιρείας «Νέα Εγνατία Οδός» όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου προκειμένου να παρέχει βοήθεια στους οδηγούς, να βοηθήσει στον αποκλεισμό της κυκλοφορίας κλπ.Στο όχημα της εταιρείας ήταν δυο εργαζόμενοι, οδηγός και συνοδηγός, και μάλιστα σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr συμπτωματικά ήταν κοντά στο σημείο του τροχαίου με αποτέλεσμα να φτάσουν πολύ γρήγορα.Στην συνέχεια, ο συνοδηγός του οχήματος της εταιρείας κατέβηκε προκειμένου να τοποθετήσει κώνους για να αποκλειστεί στο σημείο όπου είχε σημειωθεί η σύγκρουση όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένα ΙΧ αυτοκίνητο - από τα τελευταία που πέρασαν πριν διακοπή η κυκλοφορία- πέρασε και τον παρέσυρε.Το όχημα που τον παρέσυρε οδηγούσε 78χρονος άνδρας, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαινε και η 73χρονη σύζυγός του, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της. Το ζευγάρι καταγόταν από την Κέρκυρα.«Ο οδηγός του οχήματος της εταιρείας μιλούσε με το κέντρο, μόλις έφτασαν στο σημείο του τροχαίου και αμέσως έγινε μπροστά στα μάτια του η παράσυρση του συναδέλφου του. Ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση σοκ. Έφτασαν νωρίς για να βοηθήσουν όπως προβλέπεται και ο ένας παρασύρθηκε από όχημα που πέρασε και τον εκτίναξε μάλιστα στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας» ανέφερε στο protothema.gr συνάδελφος των δυο μελών του πληρώματος του οχήματος της εταιρείας.Ο εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του είναι 54 ετών, εργαζόταν αρκετά χρόνια στα οχήματα βοήθειας που κινούνται διαρκώς κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και κατάγεται από χωριό των Ιωαννίνων.Σοκαρισμένα είναι και τα στελέχη της «Νέας Εγνατία Οδός Α.Ε» από το διπλό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού με θύματα δυο άτομα, ένας εκ των οποίων ήταν εργαζόμενος στην εταιρεία «Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε.».«Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα αυτο που συνέβη σήμερα, όπου σκοτώθηκε ένα άτομο και έχουμε χάσει κι εμείς έναν δικό μας άνθρωπο, ήταν εργαζόμενος μας. Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους» ανέφεραν στο protothema.gr κύκλοι της εταιρείας «Νέα Εγνατία Α.Ε.» προσθέτοντας ότι τα αίτια των δύο δυστυχημάτων που σημειώθηκαν λίγο μετά τον κόμβο της Δωδώνης ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο που σημειώθηκε το διπλό τροχαίο δυστύχημα η κυκλοφορία είχε διακοπεί για αρκετή ώρα και πολλά οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα ωστόσο πριν από λίγο δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ηγουμενίτσα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο όπου σημειώθηκαν τα δυο τροχαία δυστυχήματα δεν υπήρχε κάποιο έργο σε εξέλιξη.