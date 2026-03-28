Έσπευσε να βοηθήσει σε θανατηφόρο τροχαίο και παρασύρθηκε κι αυτός: Τραγικό διπλό δυστύχημα στην Εγνατία με δύο νεκρούς - βίντεο
Έσπευσε να βοηθήσει σε θανατηφόρο τροχαίο και παρασύρθηκε κι αυτός: Τραγικό διπλό δυστύχημα στην Εγνατία με δύο νεκρούς - βίντεο
Ύστερα από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα, παρασύρθηκε και υπάλληλος της οδικής βοήθειας του αυτοκινητοδρόμου που πήγε στο σημείο για να βοηθήσει
Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες νεκροί είναι ο συνοδηγός του ενός ΙΧ και ο υπάλληλος του παραχωρησιούχου που έσπευσε να βοηθήσει.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα όταν ΙΧ εξετράπη αρχικά της πορείας του και στην συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα από την σύγκρουση είναι νεκρός ο συνοδηγός του ΙΧ. Το δεύτερο τροχαίο έγινε στο ίδιο σημείο, όταν όχημα της παραχωρησιούχου σταμάτησε για να έχει εικόνα για το τροχαίο και να συνδράμει. Ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας όμως κατεβαίνοντας στο οδόστρωμα παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα και κατέληξε νεκρός.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ έφτασαν σε 15 λεπτά και στο σημείο επιχείρησαν τρία ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα ήταν Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν ιατρό. Οι νεκροί καθώς και δύο ακόμα ελαφρά τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα όταν ΙΧ εξετράπη αρχικά της πορείας του και στην συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα από την σύγκρουση είναι νεκρός ο συνοδηγός του ΙΧ. Το δεύτερο τροχαίο έγινε στο ίδιο σημείο, όταν όχημα της παραχωρησιούχου σταμάτησε για να έχει εικόνα για το τροχαίο και να συνδράμει. Ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας όμως κατεβαίνοντας στο οδόστρωμα παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα και κατέληξε νεκρός.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ έφτασαν σε 15 λεπτά και στο σημείο επιχείρησαν τρία ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα ήταν Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν ιατρό. Οι νεκροί καθώς και δύο ακόμα ελαφρά τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα