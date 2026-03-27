Νεκρός κρατούμενος στο Α.Τ. Ομόνοιας, τι λέει η Αστυνομία
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΤ Ομόνοιας Νεκρός Αλλοδαπός

Νεκρός κρατούμενος στο Α.Τ. Ομόνοιας, τι λέει η Αστυνομία

Ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις στα κρατητήρια, είχε προηγηθεί μεταφορά του σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας που είχε.

Νεκρός κρατούμενος στο Α.Τ. Ομόνοιας, τι λέει η Αστυνομία
4 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρός εντοπίστηκε αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια του Α.Τ. Ομόνοιας, ενώ είχε προηγηθεί διακομιδή του σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας που είχε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ,  άμεσα αστυνομικοί της υπηρεσίας παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Απογευματινές ώρες σήμερα (27 Μαρτίου 2026) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος τελούσε υπό διοικητική κράτηση, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής.

Σημειώνεται ότι την 01:30 ώρα της ίδιας ημέρας, ο θανών είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, όπου υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και επανεκλείσθη την 10:10 ώρα.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τέθηκαν υπόψη του ιατροδικαστή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

Διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
4 ΣΧΟΛΙΑ

