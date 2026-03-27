Χιόνια τον Μάρτιο: Δείτε βίντεο από περιοχές της Ελλάδας που ντύθηκαν στα λευκά, το έστρωσε στην Κέρκυρα λόγω έντονης χαλαζόπτωσης
Ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία έφερε χιονοπτώσεις μέσα στον Μάρτιο, δημιουργώντας εικόνες σπάνιας ομορφιάς.

Το πρωινό στο χιονισμένο Μέτσοβο θύμισε καρδιά χειμώνα, με το τοπίο -όπως φαίνεται από το βίντεο που κοινοποιεί η σελίδα Forecast Weather Greece- να καλύπτεται από πυκνό λευκό πέπλο και τον ήχο της καμπάνας να συμπληρώνει την ατμόσφαιρα, ενώ κατά διαστήματα συνεχίζει να σημειώνεται ασθενής χιονόπτωση.



Χιονόπτωση καταγράφηκε επίσης στα Τζουμέρκα, με την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής να ντύνεται στα λευκά, ενώ η θερμοκρασία έπεσε στο μηδέν.



Στα λευκά έχουν ντυθεί χωριά της Κόνιτσας, του Ζαγορίου, καθώς και ορεινοί οικισμοί της περιοχής, όπως το Συρράκο, το Πάπιγκο, η Φούρκα, η Μηλιά και η Αετομηλίτσα, όπου το χιόνι καλύπτει στέγες, πλατείες και ορεινά τοπία.

Έντονη είναι η χιονόπτωση και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, με τη Σαμαρίνα, τη Νέα Κοτύλη, το Πισοδέρι και το Νυμφαίο να παρουσιάζουν εικόνες που παραπέμπουν στην καρδιά του χειμώνα.



Δείτε βίντεο από το Περτούλι:



Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα epiruspost, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, έχουν κινητοποιηθεί 14 μηχανήματα για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα από την επιδείνωση του καιρού.

Οι εικόνες από τις περιοχές αυτές καταγράφουν ένα ασυνήθιστο για την εποχή φαινόμενο, επιβεβαιώνοντας ότι ο Μάρτιος μπορεί ακόμη να επιφυλάσσει έντονες χειμωνιάτικες εκπλήξεις, ιδιαίτερα στα ορεινά της χώρας.

Έντονη χαλαζόπτωση στην Κέρκυρα

Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται από το βίντεο της ιστοσελίδας kerkyrasimera.gr, ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο νησί της Κέρκυρας, τόσο στο κεντρικό τμήμα όσο και στη βόρεια πλευρά, μετατρέποντας επιφάνειες και δρόμους σε λευκό τοπίο, σαν να είχε χιονίσει.

