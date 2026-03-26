Με το «βρέχει φωτιά στην στράτα μου» αποχαιρέτησαν τον 51χρονο τραγουδιστή στην Καρδίτσα, δείτε βίντεο
Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο
Σπαρακτικές ήταν οι στιγμές στο τελευταίο αντίο στον 51χρονο τραγουδιστή Γιώργου Τσίτογλου από την Καρδίτσα που δολοφονήθηκε την περασμένο Σαββατοκύριακο.
Την Τρίτη, παραμονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τελέστηκε η κηδεία του στο χωριό Καππαδοκικό του Δήμου Σοφάδων, όπου συγγενείς και φίλοι έδωσαν το παρών για να αποδώσουν το ύστατο αντίο. Μεταξύ αυτών και ο συνάδελφος του – Λαρισαίος – Μιχάλης Παπαματθαίου, ο οποίος «ράγισε» καρδιές, αποχαιρετώντας τον φίλο και συνεργάτη του, όπως αυτός ξέρει καλύτερα. Με τραγούδι και πιο συγκεκριμένα με το «Βρέχει φωτιά στην στράτα μου», του Στράτου Διονυσίου, στιγμή η οποία προκάλεσε τον σπαραγμό όσων το παρακολούθησαν.
Πηγή: onlarissa
