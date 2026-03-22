Καρδίτσα: Νεκρός βρέθηκε 51χρονος τραγουδιστής της περιοχής, εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Καρδίτσα Τραγουδιστής

Πρόκειται για τον Γιώργο Τσιτόγλου που ήταν γνωστός στις πίστες της Θεσσαλίας - Στο σημείο βρίσκονται αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ αναμένεται στο σημείο να φτάσει ιατροδικαστής

4 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρός βρέθηκε στην Καρδίτσα σήμερα περίπου στις 12 το μεσημέρι στη συνοικία Καμινάδων γνωστός Καρδιτσιώτης τραγουδιστής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ o 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ αναμένεται στο σημείο να φτάσει ιατροδικαστής.

Πρόκειται για τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου, ο οποίος έχει βγάλει αρκετά τραγούδια και ήταν πολύ γνωστός στις τοπικές πίστες της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το onlarissa, ο τραγουδιστής ήταν γνωστός στη Θεσσαλία και είχε περάσει και από τις πίστες της Λάρισας.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης