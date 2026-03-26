Συνολικά 146 εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ τον Απρίλιο
Εργαστήριο ΔΥΠΑ Βιογραφικό Συμβουλευτική Τεχνητή Νοημοσύνη Αγορά εργασίας

Συνολικά 146 εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ τον Απρίλιο

128 από αυτά θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης και 18 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια - Δείτε τις θεματικές ενότητες και 

Συνολικά 146 εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ τον Απρίλιο
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει τα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα και τον Απρίλιο, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 146 εργαστήρια: 128 διά ζώσης σε 83 ΚΠΑ2 και 18 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές ενότητες


Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:

- Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

- Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;

- Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.

- Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

- Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

- Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - Γνωριμία με το ESCO.

- Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

- Business Model Canvas: Σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.

- Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή - Αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.

- Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).

- Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.

- Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.

Διά ζώσης εργαστήρια


Διάρκεια: 3 ώρες.

Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00, (ανάλογα με το ΚΠΑ2).

Η υλοποίηση γίνεται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.

Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν το πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων εδώ.

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια


Για τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας δύο ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση εδώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr.
Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

