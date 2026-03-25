Όλα όσα χρειαζόμαστε μετά από ένα βαρύ γιορτινό γεύμα τα έχει ένα φυσικώς ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό – Ισορροπία, αναζωογόνηση, φρεσκάδα σε κάθε σταγόνα.
Εορτολόγιο: Μεγάλη θεομητορική γιορτή σήμερα - Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Μαρτίου
Μία από τις πιο λαμπρές ημέρες της Χριστιανοσύνης και μεγάλη εθνική εορτή
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τετάρτη 25 Μαρτίου, τη μεγάλη θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, μία από τις λαμπρότερες ημέρες της Χριστιανοσύνης.
Η ημέρα συμπίπτει με την Ε΄ Εβδομάδα των Νηστειών και έχει διπλό χαρακτήρα, θρησκευτικό και εθνικό, καθώς τιμάται και η Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Η ταπεινή αποδοχή της Παναγίας – «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τὸ ῥῆμά σου» – αποτελεί κορυφαία πράξη πίστης και ελευθερίας. Μέσα από αυτήν τη συγκατάθεση ανοίγει ο δρόμος για την Ενανθρώπηση του Χριστού και τη σωτηρία του κόσμου.
Η Εκκλησία τιμά την ημέρα με ιδιαίτερη λαμπρότητα, καθώς πρόκειται για χαρμόσυνη εορτή μέσα στη Σαρακοστή, επιτρέποντας ακόμη και την κατάλυση ιχθύος.
Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει τη στενή σχέση της Ορθοδοξίας με την ιστορία και την ταυτότητα του ελληνικού λαού.
-Ευαγγελία
-Ευάγγελος
-Βαγγέλης
-Βαγγελιώ
Ο Ευαγγελισμός της ΘεοτόκουΟ Ευαγγελισμός είναι η στιγμή κατά την οποία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αναγγέλλει στην Παναγία ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού. Με το «χαίρε, κεχαριτωμένη», αρχίζει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και της σωτηρίας του ανθρώπου.
Η Σύναξη της Παναγίας της Ευαγγελίστριας στην ΙκαρίαΤην ίδια ημέρα τιμάται η Σύναξη της Παναγίας της Ευαγγελίστριας στην Ικαρία, με ιδιαίτερη ευλάβεια από τους πιστούς του νησιού, που τιμούν την Παναγία ως προστάτιδα και πηγή παρηγοριάς.
Ελληνική Επανάσταση του 1821Η 25η Μαρτίου είναι και ημέρα εθνικής μνήμης, καθώς τιμάται η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο αγώνας των Ελλήνων για ελευθερία συνδέθηκε συμβολικά με τη μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού, εκφράζοντας το ιδανικό της ελευθερίας και της πίστης.
Ποιος γιορτάζει σήμερα, σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»Σήμερα γιορτάζουν οι:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα