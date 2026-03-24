Ελεύθερος με όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης - Διασύρομαι λόγω της επιτυχίας μου, είπε
Αρνήθηκε τις κατηγορίες- Τι υποστήριξε στην απολογία του - Του επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας
Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο Γιώργος Τσαγκαράκης.
Στον γκαλερίστα επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων. Του επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας. Η υπάλληλός του, κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος γκαλερίστας, έχοντας στο πλευρό του τους δικηγόρους του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο και Κωνσταντίνο Γώγο, υποστήριξε: «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Όσον αφορά τους πίνακες ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός. Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες».
Και πρόσθεσε: «Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της πινακοθήκης πράγμα πρακτικά αδύνατο. Προσβάλλει την τέχνη. Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματα μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου. Για το ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρίας και προσκόμισα έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί».
Σε βάρος του κ. Τσαγκαράκη η εισαγγελία είχε ασκήσει ποινική δίωξη για: Υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα), παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα) και απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).
Κατά πληροφορίες το κατηγορητήριο αναφέρει πως από τα 321 έργα που βρέθηκαν στη κατοχή του γκαλερίστα, μόνο τα 7 ήταν γνήσια.
Δείτε εδώ τις δηλώσεις των δικηγόρων του γνωστού γκαλερίστα
Δείτε εδώ τις δηλώσεις των δικηγόρων του γνωστού γκαλερίστα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα