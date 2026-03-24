Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Μεσολόγγι: Η μάχη της Κλείσοβας αναβιώνει 200 χρόνια μετά
Μεσολόγγι: Η μάχη της Κλείσοβας αναβιώνει 200 χρόνια μετά
Αναπαράσταση της μάχης στη νησίδα Κλείσοβα που έγινε στις 25 Μαρτίου 1826 – 131 Έλληνες απέκρουσαν εφόδους χιλιάδων, σε μια νίκη που σφράγισε τις τελευταίες μέρες πριν από την Έξοδο
Tη Μάχη της Κλείσοβας θα αναβιώσει το Μεσολόγγι την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ.
Η εκδήλωση και η αναπαράσταση θα πραγματοποιηθούν στη νησίδα Κλείσοβα της λιμνοθάλασσας, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη μάχη και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.
Την αναπαράσταση διοργανώνει ο Όμιλος Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος».
Η μάχη δόθηκε στις 25 Μαρτίου 1826, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πολιορκίας του Μεσολογγίου. Στη νησίδα Κλείσοβα, 131 Έλληνες αγωνιστές με επικεφαλής τον Κίτσο Τζαβέλα και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο αντιμετώπισαν δυνάμεις χιλιάδων ανδρών του Κιουταχή και του Ιμπραήμ.
Η πρώτη επίθεση περίπου 3.000 στρατιωτών αποκρούστηκε από τους οχυρωμένους. Ακολούθησε δεύτερο κύμα περίπου 4.000 ανδρών υπό τον Χουσεΐν Μπέη. Η λάσπη της λιμνοθάλασσας δυσχέρανε σημαντικά την προέλασή τους και έκρινε σε μεγάλο βαθμό την έκβαση της μάχης.
Οι απώλειες των Τουρκοαιγυπτιακών δυνάμεων ήταν βαριές, καθώς σκοτώθηκαν πάνω από 2.500 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο Χουσεΐν Μπέης, γαμπρός του Ιμπραήμ. Οι ελληνικές απώλειες ανήλθαν σε 35 άνδρες.
Η μάχη της Κλείσοβας αποτέλεσε την τελευταία επιτυχία των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Λίγες ημέρες αργότερα, αποφασίστηκε η Έξοδος του Μεσολογγίου.
Η εκδήλωση και η αναπαράσταση θα πραγματοποιηθούν στη νησίδα Κλείσοβα της λιμνοθάλασσας, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη μάχη και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.
Την αναπαράσταση διοργανώνει ο Όμιλος Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος».
Το ιστορικό της μάχης
Η μάχη δόθηκε στις 25 Μαρτίου 1826, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πολιορκίας του Μεσολογγίου. Στη νησίδα Κλείσοβα, 131 Έλληνες αγωνιστές με επικεφαλής τον Κίτσο Τζαβέλα και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο αντιμετώπισαν δυνάμεις χιλιάδων ανδρών του Κιουταχή και του Ιμπραήμ.
Η πρώτη επίθεση περίπου 3.000 στρατιωτών αποκρούστηκε από τους οχυρωμένους. Ακολούθησε δεύτερο κύμα περίπου 4.000 ανδρών υπό τον Χουσεΐν Μπέη. Η λάσπη της λιμνοθάλασσας δυσχέρανε σημαντικά την προέλασή τους και έκρινε σε μεγάλο βαθμό την έκβαση της μάχης.
Οι απώλειες των Τουρκοαιγυπτιακών δυνάμεων ήταν βαριές, καθώς σκοτώθηκαν πάνω από 2.500 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο Χουσεΐν Μπέης, γαμπρός του Ιμπραήμ. Οι ελληνικές απώλειες ανήλθαν σε 35 άνδρες.
Η μάχη της Κλείσοβας αποτέλεσε την τελευταία επιτυχία των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Λίγες ημέρες αργότερα, αποφασίστηκε η Έξοδος του Μεσολογγίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα