Ο Δήμος Αθηναίων ζητά με ψήφισμα την ανάκληση της απέλασης του Τζαβέτ Ασλάμ
Εν μέσω έντονων αντιπαραθέσεων το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων υιοθέτησε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα της ανάκλησης της καθεστώτος διεθνούς προστασίας του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα
Ψήφισμα κατά της ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας Ελλάδος Τζαβέτ Ασλάμ ενέκρινε κατά πλειοψηφία, στη σημερινή συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.
Σύμφωνα με το athina984.gr, το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και με πρωτοβουλία του προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης Προσφύγων και Μεταναστών του δήμου Αθηναίων, Θανάση Χειμωνά, ο οποίος υπογράφει το κείμενο που «υιοθέτησε» η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα στο ψήφισμα αναφέρεται:
«Η ανάκληση του ασύλου του Τζαβέτ Ασλάμ από τον Υπουργό Μετανάστευσης Θανάση Πλεύρη είναι μία ακραία ρατσιστική ενέργεια φίμωσης της πακιστανικής κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότητα”. Είναι αδιανόητο να ασκείται σε βάρος ενός εκπροσώπου κοινότητας μεταναστών, που διαμένει στη χώρα 30 χρόνια, διότι υπερασπίζεται δικαιώματα και ελευθερίες απέναντι στον ρατσισμό και τον φασισμό, την αδικία τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό των μεταναστών στους εργασιακούς χώρους και τις γειτονιές. Είναι προκλητικό λίγες μέρες μετά την τελεσίδικη καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής να απειλείται με απέλαση ένας βασικός μάρτυρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής των δολοφόνων των Σαχζάτ Λουκμάν και Παύλου Φύσσα . Απαιτούμε την παύση της εκδικητικής ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του Τζαβέτ Ασλάμ”.
Το παρόν στην συνεδρίαση έδωσε ο Τζαβέτ Ασλάμ ο οποίος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να στηρίξουν το ψήφισμα. «Εσείς που θα στηρίξετε εμένα, είναι στήριξη για να δυναμώσουμε τη δημοκρατία, την ανθρωπιά, τη δικαιοσύνη. Να πούμε όλοι ότι υπάρχει δημοκρατία, υπάρχουν δικαιώματα», ανέφερε μεταξύ άλλων.
«Προκαλείτε πάρα πολύ. Τι στηρίζουμε; Στηρίζουμε κάποιον που πήγε μάρτυρας υπεράσπισης βιαστή ανήλικου κοριτσιού. Πέντε χρόνια φυλακή έφαγε ο κύριος που υπερασπίστηκε ο κ. Ασλάμ. Δεν τα λέω εγώ. Οι δικές σας συλλογικότητες και το Μωβ έβγαλαν ανακοινώσεις. Ο κ. Ασλάμ πρότεινε να νομιμοποιηθεί στην Ελλάδα ο γάμος ανάμεσα σε ξαδέλφια. Αιμομιξία δηλαδή. Συμφωνεί η Δημοτική Αρχή;» ανέφερε η επικεφαλής του συνδυασμού «Η Αθήνα Μας» και πρόσθεσε: «Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από την Interpol υπάρχει κάποιο ποινικό το οποίο το έλαβε υπόψη η Υπηρεσία Ασύλου. Ολόκληρη φασαρία με την υπηρεσία του Πακιστάν γιατί δεν τον εκδώσαμε. Τι παριστάνουμε εμείς; το δικαστήριο;»
Απαντώντας ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων Θανάσης Χειμωνάς σημείωσε: «Δεν γνωρίζω για το ένταλμα της Interpol. Το άσυλό του δεν ανακαλείται γιατί έχει κάνει κάποιο αδίκημα. Το επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχει πια λόγος να έχει άσυλο διότι στο Πακιστάν έχει δημοκρατία, είναι μια ασφαλής χώρα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ζει στην Ελλάδα 30 χρόνια. Ήταν βασικός μάρτυρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής κάτι που με κάνει να πιστεύω ότι υπάρχει ένας συμβολισμός. Είναι μια απόφαση ρατσιστική και τιμωρητική και ο Δήμος Αθηναίων θα σταθεί απέναντι».
Υπέρ του ψηφίσματος ψήφισε η Ανοιχτή Πόλη. «Είναι απολύτως σαφές τι προσπαθεί να κάνει ο κ. Πλεύρης. Προσπαθεί να δημιουργήσει με κάθε τρόπο ένα κλίμα φόβου και με τους ανθρώπους που προσπαθούν απελπισμένοι να έρθουν και με αυτούς που είναι 30 χρόνια εδώ” τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης. “Αυτή η χώρα είναι φιλόξενη αυτή είναι η παράδοσή μας, αυτός είναι ο πολιτισμός μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.
«Ναι» στο ψήφισμα είπε η Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας με τον Νίκο Σοφιανό να υπογραμμίζει: «Όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται 30 χρόνια στη χώρα μας, που δουλεύει, που φορολογείται, έχει δικαίωμα να παραμείνει σε αυτή τη χώρα. Εάν είναι υπόλογος σε παραβατικά ζητήματα , υπάρχει η ελληνική δικαιοσύνη για να τα αντιμετωπίσει».
Υπέρ της έκδοσης ψηφίσματος στήριξης του Τζαβέτ Ασλάμ ψήφισε και η Ανατρεπτική Συμμαχία. «Για αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά για μετανάστες και πρόσφυγες θα πρέπει να έχουμε μέριμνα όχι να βρισκόμαστε σε θέση άμυνας αλλά να βγούμε επιθετικά μπροστά στην προστασία», επισήμανε η δημοτική σύμβουλος Όλγα Κλείτσα.
Το ένταλμα της Interpol και οι λόγοι απέλασηςΛαμβάνοντας τον λόγο η Ελένη Παπαδοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο στον κ. Ασλάμ όσο και στις παρατάξεις που στήριξαν την πρωτοβουλία.
Τι είπαν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσηςΑποχή από την ψηφοφορία δήλωσε ο συνδυασμός του Κώστα Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά. «Πάγια θέση της παράταξης μας είναι ότι δεν συμμετέχει σε καμιά συζήτηση έκδοσης ψηφίσματος που δεν αφορά την Αθήνα” σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα