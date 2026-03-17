Ανακλήθηκε το άσυλο του Τζαβέντ Ασλάμ, δεν συντρέχουν λόγοι προστασίας του στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υπ. Μετανάστευσης

Η Υπηρεσία Ασύλου έκρινε πως πλέον «δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους είχε χορηγηθεί αρχικά διεθνής προστασία» στον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα – Το χρονικό της υπόθεσης

Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προχώρησε σήμερα στην έκδοση και επίδοση της απόφασης με την οποία ανακαλείται το καθεστώς διεθνούς προστασίας του Τζαβέντ Ασλάμ (Javed Aslam), προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα «Η Ενότητα». Πρόκειται για τη διοικητική συνέχεια της υπόθεσης που είχε αναδείξει το protothema.gr στις 16 Φεβρουαρίου, όταν είχε γνωστοποιηθεί ότι η Υπηρεσία είχε ενεργοποιήσει τη διαδικασία ανάκλησης και είχε καλέσει τον ίδιο να καταθέσει τις παρατηρήσεις του εντός 15 εργάσιμων ημερών, πριν από την τελική κρίση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ακολουθήθηκε όπως προβλέπεται: ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε το υπόμνημά του, η Υπηρεσία Ασύλου επανεξέτασε τις παρατηρήσεις του, τις οποίες, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης, απέρριψε εμφατικά, καθώς κρίθηκε ότι «δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους του είχε χορηγηθεί αρχικά διεθνής προστασία στην Ελλάδα».



Αρχή Προσφυγών, ώστε η υπόθεση να κριθεί σε δεύτερο βαθμό.



Το χρονικό της υπόθεσης

Το πρώτο στάδιο –όπως είχε καταγραφεί στο αρχικό ρεπορτάζ– ξεκίνησε μετά την ενημέρωση του υπουργείου ότι, μέσα σε δύο εβδομάδες, είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες ανάκλησης διεθνούς προστασίας για 33 πολίτες τρίτων χωρών (Συρία, Πακιστάν, Αίγυπτος, Ιράκ κ.ά.).







Στο ίδιο πλαίσιο μία ακόμη υπόθεση είχε ξεχωρίσει από αυτές τις 33 προαναφερθείσες, αυτή που είχε αναδείξει το protothema.gr, όταν είχε ανακληθεί άσυλο Παλαιστινίου ο οποίος είχε καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό να προκαλεί επεισόδιο στο μετρό της Αθήνας, καθυβρίζοντας υπάλληλό του.



Οι 33 αυτές υποθέσεις ήταν μέρος μίας ευρύτερης προσπάθειας που είναι εν εξελίξει και αφορά την επανεξέταση των ασύλων για διάφορες κατηγορίες μεταναστών κατόπιν εντολής του Θάνου Πλεύρη τον Ιούλιο του 2025 όταν και ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο. 125 περίπου τέτοιες ανακλήσεις έγιναν το προηγούμενο έτος ενώ σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης, ο αριθμός αυτός μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα αγγίξει τις 1000. Υπενθυμίζουμε ότι ο αντίστοιχος αριθμός για την περίοδο 2013-2019 ήταν μόλις 19.



Ποιος είναι ο Τζαβέντ Ασλάμ

Ο Τζαβέντ Ασλάμ είναι, εδώ και χρόνια, γνωστή φυσιογνωμία στη δημόσια συζήτηση για το μεταναστευτικό. Εχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε τηλεοπτικές εκπομπές, έχει τοποθετηθεί για τους Πακιστανούς που ζουν στην Ελλάδα και έχει σχολιάσει πολιτικές και κοινωνικές επιλογές, συχνά με τρόπο που προκαλούσε αντιδράσεις.



Στο ίδιο πλαίσιο καταγράφονται και συγκεκριμένες παρεμβάσεις του: από αναφορές σε αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις με φράσεις που τροφοδότησαν αντιπαράθεση, μέχρι τοποθετήσεις για τη θρησκευτική εκπροσώπηση και το τζαμί στον Βοτανικό, αλλά και αναφορές ότι εμφανίζεται σε βίντεο να συζητά ζητήματα όπως ο γάμος μεταξύ εξαδέλφων με επίκληση θρησκευτικού πλαισίου.



Interpol, αίτημα έκδοσης και η κίνηση Μηταράκη

Το ρεπορτάζ του protothema.gr είχε υπενθυμίσει ότι ο Ασλάμ έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές και τη Δικαιοσύνη με αφορμή δίωξή του και κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί στο Πακιστάν. Μεταξύ άλλων, γινόταν αναφορά σε «ερυθρό» ένταλμα/σήμα και αίτημα έκδοσης, καθώς και στο ότι η πρεσβεία του Πακιστάν στην Ελλάδα διατηρούσε στην ιστοσελίδα της έγγραφο της Interpol (2015) όπου αναφέρονταν οι πλέον καταζητούμενοι και στο οποίο απεικονιζόταν ο ίδιος.



Επίσης η ελληνική Δικαιοσύνη είχε απορρίψει ομόφωνα αίτημα έκδοσής του στο Πακιστάν. Στη διοικητική διαδρομή της υπόθεσης προστίθεται και η πολιτικά φορτισμένη κίνηση του 2021: ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, είχε καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της παροχής ασύλου στον Ασλάμ – προσπάθεια που, όπως σημειώνεται, δεν ανέτρεψε τότε την κατάσταση.