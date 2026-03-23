Καιρός: Πού θα βρέξει την 25η Μαρτίου, νέα επιδείνωση με καταιγίδες και χιόνια από Παρασκευή
Άνοιξη στο ημερολόγιο, βροχές και καταιγίδες την 25η Μαρτίου και στην Αττική - Άστατος ο καιρός μέχρι και τις αρχές Απριλίου

Με βροχές και κρύο ξεκινά η νέα εβδομάδα, με τον καιρό να παραμένει άστατο.

Μπορεί να έχουμε μπει ημερολογιακά στην άνοιξη, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες παραμένουν χειμωνιάτικες, με κρύο, βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, τουλάχιστον έως τις αρχές Απριλίου.

Για σήμερα Δευτέρα 23/3, αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ ασθενή φαινόμενα θα σημειωθούν και στη Στερεά Ελλάδα. Χιονοπτώσεις καταγράφονται στον ορεινό όγκο της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως πάνω από τα 1.100 με 1.200 μέτρα, με τάση ενίσχυσης μετά το μεσημέρι.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι κυρίως νεφελώδης, με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας κυρίως στα νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές ψιχάλες κυρίως γύρω από την Πεντέλη και την Πάρνηθα. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, με βελτίωση στη συνέχεια και θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας εξασθένηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Από το απόγευμα αναμένεται επιδείνωση του καιρού στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής και κεντρικής Ελλάδας.

Την Τρίτη 24/3 τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και θα εντοπίζονται κυρίως στα νησιά του Ιονίου, την Εύβοια, τη Μαγνησία, τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες στο Καστελόριζο.

Καιρός 25η Μαρτίου: Πού θα γίνουν παρελάσεις με βροχές και κρύο

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην 25η Μαρτίου, όπου ο καιρός θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται βροχές σε Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Θεσσαλία και Σποράδες, ενώ όσο πλησιάζουμε προς την ώρα των παρελάσεων τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν με βροχή σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών η Αττική, η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν κατά τόπους και καταιγίδες, σύμφωνα με τη πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννη Σταματάκη.

Βελτίωση αναμένεται σταδιακά από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, καθώς τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στη συνέχεια, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από την Παρασκευή έως και την Κυριακή, ενώ αναμένονται και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου. Το μοτίβο αυτό φαίνεται να διατηρείται έως το τέλος Μαρτίου και τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, με διαδοχικές διαταραχές, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες.

Αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινές περιοχές των ηπειρωτικών και της Κρήτης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από 3 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων και ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων και ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 24-03-2026

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα στην Κρήτη και πιθανώς στην Εύβοια και τις Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και από το απόγευμα βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 14 με 16 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 25-03-2026

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Γρήγορα όμως στα βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα το απόγευμα θα περιοριστούν στη νότια νησιωτική χώρα, όπου τη νύχτα θα σταματήσουν. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Πέμπτη 26-03-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά

τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, βαθμιαία όμως και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 27-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, βαθμιαία στα βόρεια και το βράδυ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά.
