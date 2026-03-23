Καιρός: Άστατος όλη την εβδομάδα και ψιλόβροχο την 25η Μαρτίου, πού θα χρειαστεί ομπρέλα στις παρελάσεις
Ασθενείς βροχές, τοπικές καταιγίδες και μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας έως την Παρασκευή, με τα φαινόμενα της εθνικής επετείου να παραμένουν περιορισμένης έντασης και διάρκειας
Με ήπια αλλά άστατη εικόνα θα κυλήσει ο καιρός μέσα στην εβδομάδα, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ την 25η Μαρτίου αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, χωρίς έντονα φαινόμενα που να επηρεάσουν ουσιαστικά τις παρελάσεις.
Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τον καιρό της 25ης ΜαρτίουΧωρίς μεγάλες αλλαγές φαίνεται να κυλά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook.
Για την Τετάρτη 25 Μαρτίου στην Αθήνα υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών, όμως τα ποσά που προβλέπονται είναι μικρά, περίπου 1–2 χιλιοστά, και η πιθανότητα εκδήλωσης φτάνει γύρω στο 45%.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:
«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ
Δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού.
Επειδή όλοι θέλουν τον καιρό της 25ης Μαρτίου σας παραθέτω τα προγνωστικά του ECMWF τα οποία για την Τετάρτη οι ΕΝS προβλέψεις μας στην Αθήνα δίνουν 1-2mm ως μέσο υετό με πιθανότητα 45%. Η γενική εικόνα δείχνει ότι τα περισσότερα διαστήματα της εβδομάδας στην Αθήνα δεν έχουν έντονο σήμα βροχής, η Παρασκευή είναι η ημέρα με τη σημαντικότερη πιθανότητα για αξιόλογο υετό και οι υπόλοιπες ημέρες δίνουν κυρίως ασθενείς ή τοπικές βροχές».
Η ανάρτηση Τσατραφύλλια«Με ομπρέλα και μπουφανάκι οι μαθητικές παρελάσεις, αλλά και η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας», σημείωσε με τη σειρά του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
«Ομπρελίτσα στην παρέλαση, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα», ανέφερε στο βίντεο με την πρόγνωση του καιρού από μεσημβρινό δελτίο καιρού του Aplha.
Όπως είπε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης, θα έχουμε ψιλόβροχο στην Αττική, αλλά και στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ ανήμερα της εθνικής μας εορτής θα έχουμε και πάλι τοπικές βροχές. Θα έχουμε λίγα χιόνια στα ορεινά, ενώ και η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας θα γίνει με ψιλόβροχο, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά».
Τη δική του πρόγνωση έκανε και ο μετεωρολόγος, Νίκος Καντερές μιλώντας στο protothema.gr.
Όπως λέει «παρότι ημερολογιακά βρισκόμαστε πλέον στην άνοιξη, οι πρώτες ημέρες του Μαρτίου κινήθηκαν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα». Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα 23 Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας) η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 14–15 βαθμούς, ενώ την Τρίτη αναμένονται λίγες ασθενείς βροχές.
Όσον αφορά τον καιρό της 25ης Μαρτίου σημειώνει: «Ανήμερα της εθνικής επετείου, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, με ασθενείς βροχοπτώσεις, ενώ στη βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με περισσότερη ηλιοφάνεια».
Όπως λέει, οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, με πιθανότητα μόνο για ψιλόβροχο σε ορισμένες περιοχές.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «την Πέμπτη (26/3) αναμένεται περισσότερος ήλιος και άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ από την Παρασκευή (27/3) ένα μικρό σύστημα θα επηρεάσει εκ νέου τη χώρα, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί προβλήματα».
Κοντά στους -5 °C η ελάχιστη θερμοκρασία το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου 2026Τους -5 °C πλησίασε η ελάχιστη θερμοκρασία το πρωί της Κυριακής 22/03. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Σέλι και ήταν ίση με -4.9 °C. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Κυριακής 22/03.
Ο καιρός σήμεραΑναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινές περιοχές των ηπειρωτικών και της Κρήτης.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από 3 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων και ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων και ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τρίτη 24-03-2026Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα στην Κρήτη και πιθανώς στην Εύβοια και τις Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και από το απόγευμα βαθμιαία έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 14 με 16 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 25-03-2026Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Γρήγορα όμως στα βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα το απόγευμα θα περιοριστούν στη νότια νησιωτική χώρα, όπου τη νύχτα θα σταματήσουν. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός την Πέμπτη 26-03-2026Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά
τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, βαθμιαία όμως και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Ο καιρός την Παρασκευή 27-03-2026Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, βαθμιαία στα βόρεια και το βράδυ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά.
