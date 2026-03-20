Ιερώνυμος: Έχει σημασία σε σκοτεινούς καιρούς οι νέοι να κινούνται με άξονα τις αρχές και τις αξίες

Ο Αρχιεπίσκοπος έδωσε το παρών στην εκδήλωση για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ στο Κολλέγιο Αθηνών

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος στο πλαίσιο του χαιρετισμού του στην εκδήλωση «Οι Μαθητικές Κοινότητες του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού στηρίζουν τα ‘'γενναία'' παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Κολλεγίου στο Ψυχικό.





Με όχημα τις μαθητικές κοινότητες του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού, οι μαθητές των σχολείων ανέλαβαν πρωτοβουλίες που ενισχύουν τα «γενναία παιδιά» της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, μετατρέποντας τις αρχές της ανθρωπιάς και της συνεργασίας σε συγκεκριμένες απτές πράξεις, όπως η συγκέντρωση πόρων για εκπαιδευτικά, θεραπευτικά και ιατρικά προγράμματα. Η όλη προσπάθεια εντάσσεται σε μακρά παράδοση κοινωνικής ευαισθησίας και ενσυναίσθησης, που καλλιεργείται στο σχολείο και τα παιδιά δράττουν την ευκαιρία να αντιληφθούν εν τοις πράγμασι τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.







Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΕΠΑΠ, δρ Ελένη Σκουτέλη, με την αντιπρόεδρο, Έτα Παγίδα-Σαμαρά, ο γενικός διευθυντής του γραφείου τύπου, Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Χάρης Κονιδάρης, καθώς, επίσης, και μέλη της διοίκησης του Κολλεγίου και του εκπαιδευτικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο διευθυντής του γραφείου του, Ιωάννης Σ. Τσούρας, και ο αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωκιανός.







Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ελληνοεκπαιδευτικού Ιδρύματος, Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος, στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του σχολείου, επισημαίνοντας ότι ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 δημιουργήθηκε το Ταμείο Υποτροφιών, το οποίο, όπως είπε, βοήθησε εκατοντάδες παιδιά να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, συμβάλλοντας στον οικονομικό και κοινωνικό πλουραλισμό του Κολλεγίου. Τόνισε ακόμη ότι η πρωτοβουλία αυτή ενέπνευσε και άλλες αντίστοιχες δράσεις μετά τον πόλεμο, ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες 1950-1970, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο Οικοτροφείο του Κολλεγίου, το οποίο για δεκαετίες αποτέλεσε «κοινωνία παιδιών» από την ελληνική ύπαιθρο, τα αστικά κέντρα και τη διασπορά. Μάλιστα, σημείωσε πως, παρά την ύπαρξη υποτροφιών, οι μαθητές ζούσαν όλοι μαζί χωρίς διακρίσεις, με κοινή καθημερινότητα και τρόπο ζωής. Ο κ. Φυλακτόπουλος επισήμανε επίσης ότι το ίδιο πνεύμα οδήγησε τη μαθητική κοινότητα στην ανάπτυξη φιλανθρωπικών δράσεων, όπως οι μαθητικοί έρανοι και τα λιτά γεύματα, μέσω των οποίων συγκεντρώθηκαν πόροι για την ενίσχυση της ελληνικής υπαίθρου, συμβάλλοντας ακόμη και στην κατασκευή 21 δημοτικών σχολείων σε δύσκολες μεταπολεμικές περιόδους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δράσεις αυτές συνεχίζονται μέχρι σήμερα, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στήριξη σε πρόσφυγες και σε μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και βοήθεια σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί και πυρκαγιές. Τέλος, σημείωσε ότι η σημερινή εκδήλωση για τη στήριξη των παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη διαχρονική παράδοση προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας που καλλιεργείται στο Σχολείο.







Ο διευθυντής/president του Κολλεγίου Αθηνών, καθηγητής Σπύρος Πολλάλης, αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ιστορία της μαθητικής κοινότητας του Κολλεγίου, υπογραμμίζοντας ότι η οργανωμένη λειτουργία της ανάγεται στο 1931, μόλις έξι χρόνια μετά την ίδρυση του σχολείου. Όπως τόνισε, στόχος της από την αρχή ήταν μέσα από καινοτόμες πρακτικές να εισαγάγει δημοκρατικές διαδικασίες, ώστε να γίνεται πράξη η έννοια της διαμόρφωσης ενεργών πολιτών. Επισήμανε ακόμη ότι, όπως είχε ήδη αναφερθεί και προηγουμένως, η Μαθητική Κοινότητα έχει επιδείξει διαχρονικά ένα αξιοθαύμαστο και εξωστρεφές έργο, τόσο σε περιόδους ομαλότητας όσο και σε δύσκολες ιστορικές συγκυρίες, όπως η Κατοχή, οι δικτατορίες και η μεταπολεμική ανασυγκρότηση. Αναφερόμενος στο εκπαιδευτικό έργο του Κολλεγίου, υπογράμμισε ότι αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα των μαθητών, αλλά και στη σταθερή τους προσήλωση στη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, τόνισε ότι εξίσου -αν όχι περισσότερο- σημαντική είναι η παιδεία με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή η διαμόρφωση χαρακτήρων, η οποία πλέον τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων πολιτών. Όπως σημείωσε, η επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιείται μέσα από τη λειτουργία των εκλεγμένων οργάνων της μαθητικής κοινότητας, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια της παιδείας και στη συνεργασία με τη διοίκηση για την εισαγωγή θεσμών με παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ολοκληρώνοντας, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της έμπρακτης, κοινωφελούς και εξωστρεφούς δράσης των μαθητών, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της.





Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος





Ο Αρχιεπίσκοπος, με τη σειρά του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την πρόσκληση και μοιράστηκε λίγες σκέψεις του για αυτόν τον ευλογημένο χώρο του Κολλεγίου, για τον οποίο έχει διαβάσει και έχει ακούσει πολλά. «Είμαι πολύ χαρούμενος που δίνω το παρών σε αυτήν την εκδήλωση αυτού του Σχολείου», υπογράμμισε. Ανέφερε, μάλιστα, ότι οι εντυπώσεις που έχει αποκομίσει από εκείνους που έχουν ευεργετηθεί από τα Σχολεία και από όλους όσοι εργάζονται σε αυτά του έχουν αφήσει ζωντανές αναμνήσεις. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εβδομάδα που προηγήθηκε, κατά την οποία συναντήθηκε με μαθητές από πολλά σχολεία, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τους Λειψούς. Εξάλλου, τόνισε ότι οι εμπειρίες αυτές συνέδεαν το πνεύμα των παιδιών με το πνεύμα της σημερινής συνάξεως. Όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη τον υποδέχτηκαν χίλια διακόσια παιδιά, τα οποία έψαλλαν τους Χαιρετισμούς σε γεμάτη εκκλησία, δημιουργώντας μια βαθιά θρησκευτική ατμόσφαιρα.





Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισήμανε ότι οι επισκέψεις αυτές του θύμισαν τη δική του διακονία στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς υπήρξε και ο ίδιος καθηγητής, και ανέφερε ότι τον συγκίνησαν ιδιαίτερα 18 μικροί μαθητές από τους Λειψούς, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά μέσα σε δυσκολίες. Τόνισε, μάλιστα, ότι, πέρα από την προσπάθεια της Πολιτείας, καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των παιδιών παίζει και η συμπαράσταση που προέρχεται μέσα από τη συνεργασία Πολιτείας - Εκκλησίας, εκπαιδευτικών, σχολείου, γονέων και των ίδιων των παιδιών.





Εμφατικά ανέφερε ότι τα παιδιά αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους, η οποία έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα άλλων παιδιών που δοκιμάζονται από δυσκολίες και αναπηρίες, χωρίς όμως να το βάζουν κάτω. Αναφέρθηκε, επίσης, σε πιο προσωπικό τόνο στην τελειόφοιτη κόρη του στενού του συνεργάτη στην Αρχιεπισκοπή, Χάρη Κονιδάρη, Δωριάννα, η οποία είχε την πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη δράση συγκέντρωσης χρημάτων για την ΕΛΕΠΑΠ προκειμένου να μπορέσουν περισσότερα παιδιά να ενταχθούν στα εκπαιδευτικά, θεραπευτικά και ιατρικά προγράμματα της.







Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήριά του στους καθηγητές και τη διοίκηση του Κολλεγίου, το οποίο πρόσφατα συμπλήρωσε εκατό χρόνια ζωής διδάσκοντας ήθος και διαπλάθοντας πολίτες με πίστη στα ανθρωπιστικά ιδεώδη και φυσικά στις αρχές και στις αξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στα ταυτοτικά στοιχεία που μας διακρίνουν ως λαό, χωρίς όμως να περιορίζουν την ματιά μας στον κόσμο.







Επιπρόσθετα, μίλησε με κολακευτικά λόγια για το έργο της προέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΕΠΑΠ, δρος Ελένης Σκουτέλη, πάντα με διάθεση αυτοθυσιαστική και με πνεύμα διαρκούς προσφοράς, ενώ εξήρε τη συνεργασία του ιδίου και της Εκκλησίας με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, αποφοίτου του Κολλεγίου, πολιτικό αποτελεσματική, εργατική και εξαιρετικά μεθοδική.







Τέλος, ευχήθηκε ο Θεός να ευλογεί το έργο όλων στο Σχολείο, ώστε να βαδίζουν και στα χρόνια που έρχονται τον δρόμο της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.





Η Δόμνα Μιχαηλίδου



Αμέσως μετά, η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε τη χαρά της που βρίσκεται ξανά στο σχολείο της, υπογραμμίζοντας ότι κάθε επίσκεψη εκεί ανοίγει την καρδιά της και το μυαλό της και αναζωογονεί τις αναμνήσεις από φίλους και καθηγητές. Ανέφερε μάλιστα ότι, παρά το γεγονός ότι κάθε απόφοιτος έχει τραβήξει διαφορετικούς δρόμους στη ζωή του, το σχολείο εξακολουθεί να τον ενώνει με τους συναποφοίτους του, κάτι για το οποίο είναι πολύ υπερήφανη. Στη συνέχεια, μοιράστηκε την ιστορία ενός παιδιού, του Γιάννη, που διαγνώστηκε στο φάσμα του αυτισμού και περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στη λεκτική και κινητική του ανάπτυξη, καθώς και την αγωνία των γονέων του. Τόνισε ότι, χάρη στην παρέμβαση της ΕΛΕΠΑΠ και την έγκαιρη βοήθεια από επιστήμονες, όπως εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ο Γιάννης και η οικογένειά του κατάφεραν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά τους και να ζουν πιο φυσιολογικά. Η υπουργός σημείωσε ότι το φάσμα του αυτισμού και οι αναπηρίες εντάσσονται στην καθημερινότητα και στην κανονικότητα όλων μας, ενώ τόνισε την ευθύνη του κράτους να δημιουργεί προγράμματα υποστήριξης που θα «φτάνουν» σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής συμμετοχής όλων, είτε ως πολίτες είτε μέσα από τον ρόλο τους σε οργανισμούς ή φορείς, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας παιδιών και οικογενειών που έχουν ανάγκη. Τέλος, αναφέρθηκε και στη δική της πορεία, εξηγώντας ότι, παρά το γεγονός ότι οι σπουδές και η καριέρα της αρχικά δεν σχετίζονταν με την πολιτική, η ενασχόληση στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της έδωσε μεγάλη ικανοποίηση. Κάλεσε μάλιστα τους νέους να αφοσιωθούν στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους ζωής στη δημόσια διοίκηση, ώστε να μπορούν να δημιουργούν προγράμματα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Η υπουργός έκλεισε τον χαιρετισμό της εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για τη δυνατότητα να συμμετέχει σε τέτοιες προσπάθειες.





Μαθήτριες του Κολλεγίου Αθηνών



Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Δανάης Λιβανού, προέδρου του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών. Η Δανάη επισήμανε ότι τα εφόδια για την πορεία που ακολουθεί σήμερα της τα έδωσε το Κολλέγιο, τονίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης όχι μόνο μέσα στην τάξη, αλλά και στην καλλιέργεια αξιών και αρετών, όπως η υπευθυνότητα, η συνεργασία και η κοινωνική προσφορά. Τόνισε ότι μέσα από τις δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, των ομίλων, των Προγραμμάτων Υποτροφιών και των κοινωνικών



εξορμήσεων, όλοι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά και να στηρίζουν συνανθρώπους τους που βρίσκονται σε ανάγκη, αναπτύσσοντας παράλληλα την κοινωνική τους συνείδηση. Υπογράμμισε τέλος ότι η ανιδιοτελής προσφορά προς τον συνάνθρωπο δημιουργεί έναν κύκλο καλοσύνης και εμπνέει και άλλους να προσφέρουν.







Στη συνέχεια, η Δωριάννα Κονιδάρη, μαθήτρια της Γ' Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και πρωτοπόρος στην πρωτοβουλία στήριξης των παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ, τόνισε ότι κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Φέτος, είπε, οι μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού ανέλαβαν μια διαφορετική πρωτοβουλία: να στηρίξουν τα «γενναία παιδιά» της ΕΛΕΠΑΠ και να τους δώσουν τη δυνατότητα να κάνουν τα δικά τους «βήματα ζωής».



Με τον συντονισμό της διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και τη συνεργασία της σχολικής διεύθυνσης, οι τέσσερις μαθητικές κοινότητες, όπως υπογράμμισε, κινητοποιήθηκαν σχεδιάζοντας τις αφίσες τους, κατασκευάζοντας τους κουμπαράδες τους και υλοποιώντας τη δράση τους, συγκεντρώνοντας 3.090 ευρώ, τα οποία παραδίδουν σήμερα στην πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΛΕΠΑΠ, παιδίατρο-παιδονευρολόγο δόκτορα Ελένη Σκουτέλη, που με ευαισθησία, ήθος και στιβαρότητα κρατά το τιμόνι του ιστορικότερου και παλαιότερου φιλανθρωπικού οργανισμού της πατρίδας μας.







Η Δωριάννα τόνισε ότι η συμμετοχή των μαθητών ενεργοποιεί το πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης που διδάσκει το Σχολείο, όπως το «ονειρεύουνταν» οι πρωτοπόροι ιδρυτές του 101 έτη πίσω στο χρόνο. Σημείωσε μάλιστα ότι όλες και όλοι μαζί καταφέραμε και κάναμε τη μικρή μας διαφορά για την επίτευξη ενός αγαστού σκοπού με γνώμονα πάντα τις αρχές και τις αξίες που μας καλλιέργησαν τόσο οι γονείς μας όσο και οι δάσκαλοί μας τηρώντας αναλλοίωτη την παρακαταθήκη των ιδρυτών του Κολλεγίου. Η Δωριάννα δήλωσε πολύ τυχερή και πολύ υπερήφανη που φοιτά σε αυτό το σπουδαίο Σχολείο για τα μοναδικά ερεθίσματα που προσφέρει στους μαθητές, ώστε με τους δασκάλους οδηγούς να αναζητούν και να ξεκλειδώνουν τη γνώση για την αριστεία που προτάσσει οριζόντια πέρα από την κοινωνική τάξη και την οικονομική ισχύ του κάθε μαθητή και για το ήθος και το έθος που καλλιεργεί για το πνεύμα ανταπόδοσης στην κοινωνία των δωρεών που οι μαθητές του Κολλεγίου με αφθονία λαμβάνουν παραπέμποντας μάλιστα στον εκ των συνιδρυτών του Κολλεγίου, Στέφανο Δέλτα, τις «τελευταίες θελήσεις» του: «Η κοινωνία όπου ζούμε είναι και αυτή συγκληρονόμος ή και συνιδιοκτήτης της περιουσίας μας». Κάλεσε όλους να φροντίζουν καθημερινά να κάνουν το καλό και να αγωνίζονται για περισσότερο φως σε καιρούς σκοτεινούς.



Η Δρ Ελένη Σκουτέλη

Στη συνέχεια, προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό που παρουσίαζε τη δημιουργία της δράσης για την ενίσχυση και την υποστήριξη των παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ και αμέσως μετά η πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΕΠΑΠ, δρ Ελένη Σκουτέλη, τόνισε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της εθελοντικής προσφοράς για την υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους. Αναφέρθηκε στην ιστορία της ΕΛΕΠΑΠ, από την ίδρυσή της το 1937, και στη συνεχή ανάπτυξη προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, αποκατάστασης και ειδικής εκπαίδευσης για παιδιά με διάφορες αναπηρίες, όπως πρόωρα βρέφη και παιδιά με σύνδρομο Down.







Επισήμανε την αξία της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου και τη δυνατότητα των παιδιών να δημιουργούν νέες συνδέσεις και να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, παρά τις βλάβες ή τις ιδιαιτερότητές τους. Τόνισε τον καθοριστικό ρόλο του στοχευμένου περιβάλλοντος και της πρώιμης παρέμβασης, καθώς και την αναγνώριση της νευροδιαφορετικότητας και της ισοτιμίας όλων των παιδιών στην κοινωνία.







Η ομιλία ανέδειξε επίσης τα στοιχεία της εθελοντικής αφοσίωσης και του αφιερωτισμού, τονίζοντας με έμφαση τη συνεργασία με δωρητές, εθελοντές και επαγγελματίες, που καθιστούν δυνατή τη στήριξη περισσότερων από 110.000 παιδιών τα τελευταία 97 χρόνια, μέσα από την πολύπλευρη δράση της ΕΛΕΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα.



Ακολούθησε Μουσικό Πρόγραμμα κι αμέσως μετά η επίδοση της επιταγής στην πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΛΕΠΑΠ, δρα Ελένη Σκουτέλη.