Τέσσερις σεισμοί, οι δύο πάνω από 4,5 Ρίχτερ μέσα σε 30 λεπτά στην Ήπειρο: Ταρακουνήθηκαν Αγία Κυριακή Ιωαννίνων και Φιλιάτες
Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο - Πού εντοπίζονται τα επίκεντρα των δονήσεων
Τέσσερις σεισμοί ταρακούνησαν το πρωί της παρασκευής την Ήπειρο με τις δονήσεις να καταγράφοντα σε περιοχές κοντά στα Γιάννενα και στη Θεσπρωτία.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο πιο πρόσφατος σεισμός ήταν 4 Ρίχτερ και καταγράφηκε 11 βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων. Λίγο πιο νωρίς είχαν καταγραφεί δύο δονήσεις στο ίδιο σημείο. Ο πρώτος ήταν 4,6 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 20,3 χιλιόμετρα και ο δεύτερος ήταν 4,5 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 19,2 χιλιόμετρα.
Την ίδια ώρα σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ 5 χιλιόμετρα ανατολικά των Φιλιατών.
Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο προηγούμενος μεγαλύτερος μετασεισμός που σημειώθηκε ήταν 3,7 Ρίχτερ, ενώ στη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε μία ακόμη δόνηση 3,3 Ρίχτερ με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Λεπτοκαριάς. Τις τελευταίες ώρες έχουν καταγραφεί δέκα σεισμικές δονήσεις με μικρό εστιακό βάθος οι περισσότερες.
