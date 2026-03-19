78χρονος με ψεύτικο προφίλ στα social media απειλούσε 45χρονη στον Βόλο ότι θα δημοσιοποιήσει προσωπικά της δεδομένα
78χρονος με ψεύτικο προφίλ στα social media απειλούσε 45χρονη στον Βόλο ότι θα δημοσιοποιήσει προσωπικά της δεδομένα
Όταν η γυναίκα τον «μπλόκαρε» συνέχισε να την απειλεί μέσω αριθμών κινητής τηλεφωνίας, ενώ στο δικαστήριο δικαιολόγησε την κατοχή τους λέγοντας ότι είναι νεκροθάφτης και του πέφτουν τα κινητά μέσα στους τάφους
Σε φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε 78χρονος στον Βόλο για απειλή, εξύβριση και συκοφάντηση μιας 45χρονης γυναίκας, όπως αναφέρει το thenewspaper.gr.
Σύμφωνα με την καταγγελία, από τον Φεβρουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2021, η 45χρονη - υπάλληλος του Δημοσίου - διατηρούσε καθημερινή διαδικτυακή επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, χωρίς όμως να γνωρίζει ποιος είναι. Όταν η γυναίκα του ζητούσε να συναντηθούν από κοντά, εκείνος απέφευγε συστηματικά, προβάλλοντας διάφορες προφάσεις. Η παθούσα αποφάσισε τελικά να διακόψει την επικοινωνία.
Η 45χρονη προσπάθησε να τον μεταπείσει, χωρίς αποτέλεσμα, και μετά από διάστημα περίπου 2-3 ετών προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές, παραδίδοντας τους σχετικούς αριθμούς τηλεφώνου, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι.
Η παθούσα περιέγραψε αναλυτικά την επικοινωνία της με τον άγνωστο άντρα, τον οποίο χαρακτήρισε αρχικά ως ευγενικό και μορφωμένο.
Μαζί του, στο εδώλιο κάθισαν μια 53χρονη, κόρη του ηλικιωμένου κι ένας 49χρονος από τη Θεσσαλία, με την κατηγορία της συνέργειας, οι οποίοι τελικά κρίθηκαν αθώοι.
Αντίθετα, ένοχος κρίθηκε ο 78χρονος καθώς οι τρεις αριθμοί από τους πέντε συνολικά αριθμούς από τους οποίους δέχονταν απειλές η παθούσα, τελικά διαπιστώθηκε ότι ανήκαν στον ίδιο και καταδίκασε για απειλή, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με την καταγγελία, από τον Φεβρουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2021, η 45χρονη - υπάλληλος του Δημοσίου - διατηρούσε καθημερινή διαδικτυακή επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, χωρίς όμως να γνωρίζει ποιος είναι. Όταν η γυναίκα του ζητούσε να συναντηθούν από κοντά, εκείνος απέφευγε συστηματικά, προβάλλοντας διάφορες προφάσεις. Η παθούσα αποφάσισε τελικά να διακόψει την επικοινωνία.
Ψεύτικο προφίλΩστόσο, όπως διαπιστώθηκε, το προφίλ ήταν ψεύτικο, ενώ ο δράστης είχε ήδη υποκλέψει προσωπικά της στοιχεία, όπως ΑΦΜ, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις. Στη συνέχεια άρχισε να της αποστέλλει απειλητικά μηνύματα από διαφορετικές πλατφόρμες, προειδοποιώντας ότι θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της, ενώ την καλούσε και τηλεφωνικά από πέντε διαφορετικούς αριθμούς.
Η 45χρονη προσπάθησε να τον μεταπείσει, χωρίς αποτέλεσμα, και μετά από διάστημα περίπου 2-3 ετών προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές, παραδίδοντας τους σχετικούς αριθμούς τηλεφώνου, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι.
Η παθούσα περιέγραψε αναλυτικά την επικοινωνία της με τον άγνωστο άντρα, τον οποίο χαρακτήρισε αρχικά ως ευγενικό και μορφωμένο.
«Θάβει τα κινητά μαζί με τους νεκρούς»Στο δικαστήριο εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος, που είναι κάτοικος Δωδεκανήσων. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι λόγω ηλικίας δεν έχει μετακινηθεί ποτέ από το νησί. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος, για να δικαιολογήσει ότι είχε στην κατοχή του τόσους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, εργάζεται σε γραφείο κηδειών και χάνει πολύ συχνά τις συσκευές του. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, του πέφτουν οι συσκευές και τις θάβει μαζί με τους πελάτες του γραφείου, χωρίς να δηλώνει την απώλεια του νούμερου.
Μαζί του, στο εδώλιο κάθισαν μια 53χρονη, κόρη του ηλικιωμένου κι ένας 49χρονος από τη Θεσσαλία, με την κατηγορία της συνέργειας, οι οποίοι τελικά κρίθηκαν αθώοι.
Αντίθετα, ένοχος κρίθηκε ο 78χρονος καθώς οι τρεις αριθμοί από τους πέντε συνολικά αριθμούς από τους οποίους δέχονταν απειλές η παθούσα, τελικά διαπιστώθηκε ότι ανήκαν στον ίδιο και καταδίκασε για απειλή, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση.
