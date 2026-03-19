Πώς γίνεται να φυσά βοριάς… από τον νοτιά (και να φέρνει σκόνη), η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά
Πώς γίνεται να «πνίγονται» περιοχές με την αφρικανική σκόνη που έρχεται από τον νότο ενώ φυσάει ο παγωμένος βοριάς; - Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά άλλος άνεμος μπορεί να πνέει κοντά στο έδαφος και άλλος στα μεσαία στρώματα
Η αφρικανική σκόνη ταλαιπωρεί τους κατοίκους των περισσότερων περιοχών της χώρας και οι λασποβροχές έχουν κάνει από εχθές (18/3) την εμφάνισή τους. Ωστόσο, η θερμοκρασία έχει σημειώσει πτώση και φυσάει βοριάς. Πώς γίνεται να «πνίγονται» περιοχές με την αφρικανική σκόνη που έρχεται από τον νότο ενώ φυσάει ο παγωμένος βοριάς;
Ιόνιο, Πελοπόννησος, κεντρική και νότια Ελλάδα αλλά και Αιγαίο, είδαν την αφρικανική σκόνη να κάνει την εμφάνισή της ενώ πάνω από μεγάλο μέρος της χώρας συνυπάρχουν σκόνη και νεφώσεις, κάτι που σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα δεν ήταν απλώς θολή από υδρατμούς αλλά επιβαρύνθηκε από αιωρούμενα σωματίδια, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.
Το βασικό ερώτημα είναι γιατί είχαμε μεταφορά σκόνης ενώ στην κατώτερη ατμόσφαιρα επικρατούσαν βοριάδες. Σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς στο kolydas.blogspot.com, η εξήγηση είναι ότι άλλος άνεμος μπορεί να πνέει κοντά στο έδαφος και άλλος στα μεσαία στρώματα. Η αφρικανική σκόνη συνήθως μεταφέρεται όχι στο πολύ χαμηλό στρώμα, αλλά σε ύψη περίπου 1 έως 3 χιλιομέτρων, όπου συχνά επικρατούν νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι μπροστά από βαρομετρικά χαμηλά ή αυλώνα στη Μεσόγειο. Έτσι, στην επιφάνεια της Αττικής μπορούσε να φυσά βόρειος ή βορειοανατολικός άνεμος, ενώ πιο πάνω να υπήρχε ρεύμα από Λιβύη και κεντρική Μεσόγειο που μετέφερε τη σκόνη.
Στη συνέχεια, μέρος αυτής της σκόνης αναμιγνύεται προς τα κάτω λόγω αναταράξεων, καθοδικών κινήσεων, τοπικής θέρμανσης και της γενικότερης κατακόρυφης ανταλλαγής μέσα στην τροπόσφαιρα. Γι’ αυτό ο κόσμος βλέπει θολούρα και οι σταθμοί καταγράφουν αυξημένα σωματίδια, παρότι στο έδαφος ο άνεμος είναι βοριάς.
Πρακτικά, οι βοριάδες στην επιφάνεια δεν ακυρώνουν τη μεταφορά σκόνης, όταν στα ανώτερα χαμηλά ή μεσαία στρώματα φυσούν νότιοι άνεμοι.
Δείτε σε βίντεο την κίνηση της αφρικανικής σκόνης πάνω από την Ελλάδα σε ένα οκτάωρο της Τετάρτης 18/3:
Ταυτόχρονα ο μετεωρολόγος εξήγησε πως η πορεία και η «ιστορία» μιας αέριας μάζας μπορούν να μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά του ανέμου, αποκαλύπτοντας ότι ο καιρός δεν καθορίζεται μόνο από τη διεύθυνση, αλλά και από τη διαδρομή που έχει προηγηθεί.
«Στην ποίηση οι υπερβολές επιτρέπονται· καμιά φορά μάλιστα είναι κι εκείνες που φωτίζουν καλύτερα την αλήθεια. Όμως η φράση αυτή δεν στέκει μόνο ως ποιητική εικόνα. Πατά και σε πραγματική μετεωρολογική βάση. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου φυσά βοριάς ως προς τη διεύθυνση, χωρίς όμως η αέρια μάζα να έχει έρθει ατόφια από τον σκληρό, ξηρό και παγωμένο ηπειρωτικό βορρά. Έχει προηγουμένως περάσει πάνω από θάλασσες, από τη Μαύρη Θάλασσα, τα δυτικά παράλια της Τουρκίας, το Αιγαίο. Έχει δηλαδή τροποποιηθεί στην πορεία της. Έτσι, φτάνει στην Ελλάδα κουβαλώντας όχι μόνο ψύχρα, αλλά και υγρασία, νέφη, αστάθεια, ακόμη και φαινόμενα», γράφει ο μετεωρολόγος στο Twitter.
Στη συνέχεια διευκρινίζει πως «δεν μιλάμε για τον “καθαρό” βοριά μιας αμιγώς ηπειρωτικής εισβολής, εκείνον που κατεβαίνει ξερός και κοφτερός από τα βάθη της ανατολικής Ευρώπης ή της Σιβηρίας. Μιλάμε για έναν βοριά περασμένο από θάλασσα, πιο μαλακό στις θερμοκρασιακές του εξάρσεις, αλλά συχνά πιο φορτωμένο από άποψη υγρασίας και νεφώσεων. Γι’ αυτό και στην ανατολική Ελλάδα μπορεί να επικρατεί ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα, αλλά ο καιρός να μην έχει την αγριάδα ενός αυστηρά ηπειρωτικού ψυχρού επεισοδίου. Αντίθετα, να δίνει ψύχρα, μουντάδα, βροχές, χιονόνερο ή χιόνια στα ορεινά».
Πώς γίνεται να φυσά βοριάς… από τον νοτιά
«Έτσι, η φράση "βοριάς από τον νοτιά" μπορεί να ακούγεται ποιητική ή και αντιφατική, όμως κρύβει μέσα της μια ουσιαστική αλήθεια: ότι άλλο είναι η διεύθυνση του ανέμου και άλλο η πραγματική θερμοϋγρομετρική ιστορία της αέριας μάζας. Και μερικές φορές, ο βοριάς δεν έρχεται τόσο άγριος όσο δείχνει το όνομά του, γιατί στο ταξίδι του έχει προλάβει να μαλακώσει πάνω στο νερό», καταλήγει στην ανάρτησή του.
💡ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ " ΦΥΣΑΕΙ ΒΟΡΙΑΣ ΑΠ' ΤΟ ΝΟΤΙΑ" ;— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 19, 2026
✅Στην ποίηση οι υπερβολές επιτρέπονται· καμιά φορά μάλιστα είναι κι εκείνες που φωτίζουν καλύτερα την αλήθεια. Όμως η φράση αυτή δεν στέκει μόνο ως ποιητική εικόνα. Πατά και σε πραγματική μετεωρολογική βάση. Γιατί υπάρχουν…
