Πώς γίνεται να φυσά βοριάς… από τον νοτιά (και να φέρνει σκόνη), η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά

💡ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ " ΦΥΣΑΕΙ ΒΟΡΙΑΣ ΑΠ' ΤΟ ΝΟΤΙΑ" ;

✅Στην ποίηση οι υπερβολές επιτρέπονται· καμιά φορά μάλιστα είναι κι εκείνες που φωτίζουν καλύτερα την αλήθεια. Όμως η φράση αυτή δεν στέκει μόνο ως ποιητική εικόνα. Πατά και σε πραγματική μετεωρολογική βάση. Γιατί υπάρχουν… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 19, 2026

«Έτσι, η φράση "βοριάς από τον νοτιά" μπορεί να ακούγεται ποιητική ή και αντιφατική, όμως κρύβει μέσα της μια ουσιαστική αλήθεια: ότι άλλο είναι η διεύθυνση του ανέμου και άλλο η πραγματική θερμοϋγρομετρική ιστορία της αέριας μάζας. Και μερικές φορές, ο βοριάς δεν έρχεται τόσο άγριος όσο δείχνει το όνομά του, γιατί στο ταξίδι του έχει προλάβει να μαλακώσει πάνω στο νερό», καταλήγει στην ανάρτησή του.