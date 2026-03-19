Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στην Αττική, κατασχέθηκαν σχεδόν 40 κιλά κοκαΐνης, κάνναβης και MDMA
Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί την Τρίτη και την Τετάρτη 17 και 18 Μαρτίου, σε περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 38 και 34 ετών, και μία 32χρονη γυναίκα.
Στην επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26 κιλά και 591,15 γραμμάρια κοκαΐνης, 8 κιλά και 1 γραμμάριο κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), 4 κιλά και 650,4 γραμμάρια MDMA, 454 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 24,6 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης. Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο με γεμιστήρα και 18 αμπούλες, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο οχήματα και το χρηματικό ποσό των 2.540 ευρώ.
Όλα ξεκίνησαν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου και ευρύτερα στην Αττική. Μετά από έρευνα των αστυνομικών και την εξακρίβωση στοιχείων και profiling, οι Αρχές κατάφεραν να τεκμηριώσουν την εγκληματική δράση των εμπλεκομένων, σχηματίζοντας σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.
Σύμφωνα με την έρευνα, το απόγευμα της 17ης Μαρτίου 2026, ο 34χρονος φέρεται να προμηθεύτηκε ποσότητα κοκαΐνης από τον 38χρονο, ενεργώντας για λογαριασμό της 32χρονης, σε περιοχή του Ζωγράφου.
Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όχημα και σε χώρο που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» ο 38χρονος στο Πέραμα. Εκεί εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη, κατεργασμένη κάνναβη και MDMA.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ σημειώνεται ότι ο 38χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρεμφερή αδικήματα.
