Χειροπέδες σε 31χρονη που διακινούσε κάνναβη «σοκολάτα» μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Η 31χρονη έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα - Δείτε βίντεο

Χειροπέδες σε 31χρονη που κατηγορείται ότι διακινούσε κάνναβη «σοκολάτα»  στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου πέρασαν οι αστυνομικοί.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες της Τρίτης, 17 Μαρτίου στην Αθήνα καθώς η κατηγορούμενη φέρεται να εμπλέκεται σε κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, με τη συνδρομή ειδικών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 455 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Είχε προηγηθεί αξιοποίηση πληροφοριών και συστηματική αστυνομική έρευνα, που περιλάμβανε εξακριβώσεις στοιχείων, διασταυρώσεις και διαδικασία profiling, μέσω των οποίων επιβεβαιώθηκε η παράνομη δράση της 31χρονης.

Η συλληφθείσα έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.
