Κυρανάκης στο protothema: Ο Λυμπερόπουλος έχασε και αυτά που είχε με τη μαξιμαλιστική του στάση, με απογοήτευσε ο λαϊκισμός ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ για το ποινικό μητρώο στα ταξί





Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πήγε με την γνωστή τραγιάσκα στη Βουλή, αποφασισμένος να βάλει μπουρλότο, παραπέμποντας στους «ανένδοτους» που έκανε επί μνημονίων. Ταυτόχρονα, πυρπόλησε την συζήτηση στην επιτροπή της Βουλής, εμμένοντας στη βεντέτα που έχει ανοίξει με τον Κ. Κυρανάκη από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του ως υπουργός Μεταφορών, φροντίζοντας να θυμίζει με κάθε ευκαιρία πόσο καλά τα πήγαινε με τον τέως υφυπουργό Βασίλη Οικονόμου,

Για την ουσία του νομοσχεδίου, πηγές του υπ. Μεταφορών υπενθυμίζουν ότι όλοι συμφωνούν πως η Ελλάδα έχει υπερπροστατευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο και ευνοεί το «κλειστό» επάγγελμα των ταξί: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, το ΣτΕ, η Ομοσπονδία των ΕΙΧ, το κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ο ΙΟΒΕ. Και μάλιστα, ούτε και το επίμαχο νομοσχέδιο δίνει λύση υπέρ του ανταγωνισμού, αλλά ευνοεί τα ταξί.



Ο Κώστας Κυρανάκης μετά τη σχετική διαβούλευση απέσυρε συγκεκριμένες αλλαγές στο ν/σ για να διευκολύνει την συναίνεση, αποσύροντας από τα 4 επίμαχα θέματα τα τρία, εμμένοντας στον έναν όρο, αυτόν της επιστροφής των βαν στην έδρα τους. Τι θα πει αυτό; Μέχρι τώρα, τα βανάκια υποχρεούνταν να επιστρέψουν μετά την βάρδια τους στη βάση τους άδεια. Επέμεινε να το καταργήσει καθώς το θεωρεί παράλογο και επιβαρυντικό για το κυκλοφοριακό.



Τα άλλα τρία, ο υπουργός Μεταφορών τα παρέπεμψε σε έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Ο ίδιος ο κ. Κυρανάκης μιλώντας στο Protothema.gr εξηγεί: «Την υποχρεωτική προκράτηση, την ώρα μίσθωσης και το ελάχιστο μίσθωμα τα παραπέμπω σε υπουργική απόφαση. Αυτό διασφαλίζει την ευελιξία του εκάστοτε υπουργού Μεταφορών. Ώστε αναλόγως των συνθηκών π.χ. αν σε μια τουριστική περίοδο έχουμε πολλές αφίξεις ή ακυρώσεις να μπορεί το κράτος μέσω ΚΥΑ να λέει “απελευθερώνω μέχρι εκεί αυτό το όριο ή σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος. Και επιπλέον δεν θα μπορούν να εκβιάσουν ξανά το κοινωνικό σύνολο με απεργίες, καθώς με την ΚΥΑ θα ρυθμίζεται το πλαίσιο. Είναι, θεωρώ, μια ισορροπημένη απόφαση».



Μάλιστα απαντώντας στις αιτιάσεις περί υποστήριξης από πολυεθνικές, ο κ. Κυρανάκης τονίζει ότι το πλαίσιο του ν/σ «απελευθερώνει ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές με τα «μαύρα βαν» οι οποίες έχουν έναν στόλο 2 έως 5 αυτοκινήτων, όχι περισσότερων».



Ωστόσο, ο κ. Λυμπερόπουλος αρνήθηκε ακόμη και αυτή την πολύ μικρή αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε εξίσωση των ταξί με τα ΕΙΧ και πετά τον κλάδο των ταξί στην ανεργία, ενώ αντιτάχθηκε και σε άλλες αλλαγές όπως την υποχρεωτικότητα ποινικού μητρώου αλλά και την επιβολή ηλεκτροκίνησης στα ταξί. Επικαλέστηκε μάλιστα και την τοποθέτηση της πλατφόρμας freenow by LyFt (έχει εξαγοραστεί από την αμερικανική LyFt) η οποία ήταν υπέρ του. Με αφορμή αυτό, ο κ. Κυρανάκης πέρασε στην αντεπίθεση, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ επί ένα χρόνο τώρα τον κατηγορεί ότι είναι ταυτισμένος με τις πολυεθνικές και τώρα προκύπτει ότι ο ίδιος εκπροσωπεί συμφέροντα.



«Αποδείξατε σήμερα ότι εκπροσωπείτε συμφέροντα των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης (σ.σ. ντίζελ), αποδείξατε ότι εκπροσωπείτε συμφέροντα των «μαντράδων» και αποδείξατε ότι δεν εκπροσωπείτε τα συμφέροντα των οδηγών ταξί στους οποίους ζητάτε ένα εξαντλητικό ενοίκιο» είπε ο κ. Κυρανάκης απευθυνόμενος στον Θύμιο Λυμπερόπουλο προκαλώντας την έκρηξή του. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, εκτός από τις αιτιάσεις για… χουντικές πρακτικές, απείλησε τόσο τον υπουργό Μεταφορών, όσο και τους υπόλοιπους βουλευτές της ΝΔ που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο, ότι θα τους στοχοποιήσει, βάζοντας μέσα στα ταξί τις φωτογραφίες με τα πρόσωπα τους. Άλλωστε ήδη κυκλοφορούν στο χώρο των ταξί φωτογραφίες του κ. Κυρανάκης με την λεζάντα «ανεπιθύμητος, παραιτήσου» χωρίς ωστόσο να φέρουν την υπογραφή κάποιου συνδικαλιστικού οργάνου, όπως ο ΣΑΤΑ, αλλά ανώνυμες.



Αίσθηση προκάλεσε επίσης και η στάση της αντιπολίτευσης στο ζήτημα του ποινικού μητρώου, προκαλώντας την οργή Κυρανάκη ο οποίος θα σηκώσει το θέμα και στην ολομέλεια κατά την συζήτηση του επίμαχου νομοσχεδίου. «Ο Λυμπερόπουλος έχασε με την μαξιμαλιστική του στάση και αυτά που είχε. ΄Όμως θεωρώ απαράδεκτη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα του ποινικού μητρώου. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο; Ότι δεν μπορείς να ανανεώνεις την άδεια σου εάν έχεις καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή πλημμέλημα, πχ για ξυλοδαρμό. Είναι δυνατόν να έχεις άδεια να μεταφέρεις ιδιωτικά έναν πελάτη - θα μπορούσε να είναι η έφηβη κόρη κάποιου - εάν έχεις καταδικαστεί τελεσίδικα για μια σειρά από αδικήματα; Τόσος λαϊκισμός από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ;» διερωτάται μιλώντας στο Protothema.gr ο κ. Κυρανάκης.



Αναλυτικά τι προηγήθηκε



Όλα ξεκίνησαν στη συνεδρίαση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής όπου συζητούνταν το νομοσχέδιο για τις μεταφορές και τα



Κυρανάκης.Όλα ξεκίνησαν στη συνεδρίαση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής όπου συζητούνταν το νομοσχέδιο για τις μεταφορές και τα ταξί , με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο να εκτοξεύει προσωπικές επιθέσεις στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, κατηγορώντας τον ότι «δολοφονεί τη δημοκρατία των ταξιτζήδων», αλλά και να προκαλεί «κίτρινο» εμφύλιο, αφήνοντας βαρύτατους υπαινιγμούς για την ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί.

«Οργανώνεται μια συζήτηση ώστε να μιλήσουν μετά οι φίλοι του υπουργού και να πάρει τα εύσημα ο κ. Κυρανάκης, όπως συνήθως κάνει», είπε αρχικά ο κ. Λυμπερόπουλος, όταν απορρίφθηκε το αίτημά του να προηγηθεί η τοποθέτηση του κ. Λευτέρη Πετράκη, προέδρου της Ομοσπονδίας Ταξί , για να ακολουθήσει στη συνέχεια προσωπική επίθεση κατά του αναπληρωτή υπουργού και εκρηκτικός διάλογος:



Λυμπερόπουλος : «Είστε ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές πολιτικές ενάντια στον κλάδο μου»

Κυρανάκης : Απαράδεκτο

Λυμπερόπουλος : Κάντε μου μήνυση

Αραμπατζή (πρόεδρος επιτροπής): Διαγράφεται από τα πρακτικά

Λυμπερόπουλος : Εφαρμόζει δικτατορικές αποφάσεις και δεν σέβεται τίποτα δημοκρατικό.

Αραμπατζή : Διαγράφονται από τα πρακτικά

Λυμπερόπουλος : Διαγράψτε το. Τα ακούει ο κόσμος

Καραγεωργοπούλου : Λογοκρισία

Αραμπατζή : Κα Καραγεωργοπούλου, δεν είστε μέλος της επιτροπής, ωστόσο παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις και όποτε το ζητάτε σας δίνουμε τον λόγο. Και μιλάτε για λογοκρισία;

Λυμπερόπουλος : Δεν ήρθα να προσευχηθώ. Ήρθα να υπερασπιστώ 30 χιλ. οικογένειες ταξιτζήδων. Μην με αγριεύετε εμένα. Εκπροσωπώ την κοινωνία και θα με ακούσετε.

Αραμπατζή : Έχετε τον λόγο, αλλά δεν θα προσβάλετε.

Λυμπερόπουλος : Θα πω ό,τι θέλω. Είμαι 40 χρόνια σε αυτές τις επιτροπές και δεν μου έχει κάνει κανείς λογοκρισία. Πρώτη φορά. Με «αποφασίζω και διατάσσω» και τον κ. Κυρανάκη να μας λέει ότι αν δεν μας αρέσει το νομοσχέδιο να αλλάξουμε επάγγελμα, προστατεύετε τον υπουργό;









Επίθεση στον Κυρανάκη

Ο πρόεδρος της ΣΑΤΑ, προχωρώντας στην κεντρική του τοποθέτηση, κατηγόρησε την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών για άρνηση διαλόγου και διαβούλευσης με τους ταξιτζήδες. «Σας κάναμε συγκεκριμένες ερωτήσεις και, αντί απάντησης, μας δώσατε απειλές. Με απείλησες ακόμα και για τη ζωή μου. “Θα δεις τι θα πάθεις”, “είσαι πολιτικός απατεώνας”, αυτά μου είπες», ανέφερε ο κ. Λυμπερόπουλος, με τον αναπληρωτή υπουργό να τον διαψεύδει. «Είσαι ψεύτης. Τα είπες μπροστά σε 5 άτομα», συνέχισε ο γνωστός συνδικαλιστής, για να επικεντρώσει τα πυρά του στις διατάξεις που καθιστούν την ηλεκτροκίνηση υποχρεωτική για τα ταξί.



«Γιατί με περιορίζεις να μην μπορώ να πάω ούτε μέχρι το Λουτράκι; Μπορώ να πάω εγώ στην Καλαμάτα ή να κάνω τον γύρο της Πελοποννήσου; Όλη η Ευρώπη έχει πάει την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από το 2035. Άλλες χώρες έχουν κάνει πιστοποίηση και υποδομές. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ντροπή, κ. Κυρανάκη», είπε, θυμίζοντας τον «ανένδοτο» αγώνα που είχε προκαλέσει την περίοδο των μνημονίων.





«Ο κάθε ταξιτζής θα σας έχει φωτογραφία στα αυτοκίνητά του»

Ο κ. Λυμπερόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του και για τις ρυθμίσεις που αφορούν το ποινικό μητρώο των ιδιοκτητών-οδηγών ταξί. «Εσείς, οι υποψήφιοι βουλευτές, τι ποινικό μητρώο καταθέτετε; Είναι γενικής χρήσεως, αλλά για εμάς βάζετε δικαστικής χρήσεως, για να πετάξετε έξω τους ταξιτζήδες», είπε.



Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και τους βουλευτές να το καταψηφίσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε: «Ο κάθε ταξιτζής θα σας έχει φωτογραφία στα αυτοκίνητά του. Ποιοι ψηφίσατε την καταστροφή του. Ο Λυμπερόπουλος δεν πολεμιέται γιατί εκφράζει μόνο τα ταξί. Δεν βάζετε κανόνες στις πολυεθνικές. Κλέβουν τη χώρα και τον ταξιτζή, παρά τις αποφάσεις της Ευρώπης. Καλέσατε σήμερα και την Uber. Ντροπή σας. Έχετε αφήσει στο έλεος του Θεού την κοινωνία, σπάζοντας τη δημόσια μεταφορά. Δεν θα σας περάσει. Θα περάσετε πάνω από τα κορμιά μας. Δεν είναι εκσυγχρονισμός αυτό. Είναι οπισθοδρόμηση. Θέλετε να κάνετε τον ταξιτζή να μην μπορεί να επιβιώσει και να τα δώσετε στους ιδιώτες. Ο Βασιλάκης και η Uber και η Επιτροπή Ανταγωνισμού σου φτιάχνουν το νομοσχέδιο. Έκανες ατόπημα, Κυρανάκη. Δολοφόνησες τη δημοκρατία των ταξιτζήδων. Χαμογέλα σαν τον Νέρωνα».





