Κυρανάκης σε Λυμπερόπουλο στη Βουλή: Εκπροσωπείς συμφέροντα πολυεθνικής, όχι τους οδηγούς ταξί

Λυμπερόπουλος κατά Κυρανάκη στη Βουλή: «Δολοφονείς τη δημοκρατία των ταξιτζήδων»

Νωρίτερα είχε προηγηθεί ένταση στη συνεδρίαση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με τον

να εκτοξεύει προσωπικές επιθέσεις στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών

κατηγορώντας τον ότι «δολοφονεί τη δημοκρατία των ταξιτζήδων», αλλά και να προκαλεί «κίτρινο» εμφύλιο, αφήνοντας βαρύτατους υπαινιγμούς για την ηγεσία της

«Οργανώνεται μια συζήτηση ώστε να μιλήσουν μετά οι φίλοι του υπουργού και να πάρει τα εύσημα ο κ. Κυρανάκης, όπως συνήθως κάνει», είπε αρχικά ο κ. Λυμπερόπουλος, όταν απορρίφθηκε το αίτημά του να προηγηθεί η τοποθέτηση του κ.

προέδρου της Ομοσπονδίας

, για να ακολουθήσει στη συνέχεια προσωπική επίθεση κατά του αναπληρωτή υπουργού και εκρηκτικός διάλογος:

: «Είστε ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές πολιτικές ενάντια στον κλάδο μου»

: Απαράδεκτο

: Κάντε μου μήνυση

Διαγράφεται από τα πρακτικά

: Εφαρμόζει δικτατορικές αποφάσεις και δεν σέβεται τίποτα δημοκρατικό.

: Διαγράφονται από τα πρακτικά

: Διαγράψτε το. Τα ακούει ο κόσμος

: Λογοκρισία

: Κα Καραγεωργοπούλου, δεν είστε μέλος της επιτροπής, ωστόσο παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις και όποτε το ζητάτε σας δίνουμε τον λόγο. Και μιλάτε για λογοκρισία;

: Δεν ήρθα να προσευχηθώ. Ήρθα να υπερασπιστώ 30 χιλ. οικογένειες ταξιτζήδων. Μην με αγριεύετε εμένα. Εκπροσωπώ την κοινωνία και θα με ακούσετε.

: Έχετε τον λόγο, αλλά δεν θα προσβάλετε.

: Θα πω ό,τι θέλω. Είμαι 40 χρόνια σε αυτές τις επιτροπές και δεν μου έχει κάνει κανείς λογοκρισία. Πρώτη φορά. Με «αποφασίζω και διατάσσω» και τον κ. Κυρανάκη να μας λέει ότι αν δεν μας αρέσει το νομοσχέδιο να αλλάξουμε επάγγελμα, προστατεύετε τον υπουργό;

Επίθεση στον Κυρανάκη

Ο πρόεδρος της ΣΑΤΑ, προχωρώντας στην κεντρική του τοποθέτηση, κατηγόρησε την ηγεσία του

για άρνηση διαλόγου και διαβούλευσης με τους ταξιτζήδες. «Σας κάναμε συγκεκριμένες ερωτήσεις και, αντί απάντησης, μας δώσατε απειλές. Με απείλησες ακόμα και για τη ζωή μου. “Θα δεις τι θα πάθεις”, “είσαι πολιτικός απατεώνας”, αυτά μου είπες», ανέφερε ο κ.

με τον αναπληρωτή υπουργό να τον διαψεύδει. «Είσαι ψεύτης. Τα είπες μπροστά σε 5 άτομα», συνέχισε ο γνωστός συνδικαλιστής, για να επικεντρώσει τα πυρά του στις διατάξεις που καθιστούν την ηλεκτροκίνηση υποχρεωτική για τα ταξί.

«Γιατί με περιορίζεις να μην μπορώ να πάω ούτε μέχρι το Λουτράκι; Μπορώ να πάω εγώ στην Καλαμάτα ή να κάνω τον γύρο της Πελοποννήσου; Όλη η Ευρώπη έχει πάει την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από το 2035. Άλλες χώρες έχουν κάνει πιστοποίηση και υποδομές. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ντροπή, κ.

είπε, θυμίζοντας τον «ανένδοτο» αγώνα που είχε προκαλέσει την περίοδο των μνημονίων.