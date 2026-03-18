Αναχώρησε για Ελλάδα η ειδική πτήση επαναπατρισμού από το Άμπου Ντάμπι για τα κατοικίδια και τους ιδιοκτήτες τους
Αναχώρησε από το Άμπου Ντάμπι η πτήση επαναπατρισμού που προγραμματίστηκε από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για κατοικίδια και ιδιοκτήτες.
Το αεροσκάφος αναχώρησε πριν λίγη ώρα και η ειδική πτήση της Aegean αναμένεται να «πατήσει» στην Ελλάδα περίπου στις 18:50 σήμερα το απόγευμα.
Η πτήση επρόκειτο να γίνει προχθές, Δευτέρα, αλλά αναβλήθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη Μέση Ανατολή.
Στην πτήση βρίσκονται συνολικά 101 άτομα με 45 κατοικίδια, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων θα φιλοξενηθούν στην καμπίνα.
