«Δεν με ρώτησε για το παιδί, αλλά αν έφαγαν τα σκυλιά»: Συγκλόνισε η κατάθεση αστυνομικού στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο



Αρνήθηκαν τις κατηγορίες



Έδιναν στο παιδί ηρεμιστικά



Στα δικαστήρια υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Υποστήριξε επίσης ότι η μάνα είχε πει ότι το παιδί δεν είχε πατέρα, και πως είχε πεθάνει. Μετά, όπως είπε, ανακάλυψαν ότι ζει και πως ο 45χρονος σύντροφός της είχε βρει στο διαδίκτυο τον βιολογικό πατέρα γιατί ήθελε να έχουν σχέσεις και τον προέτρεπε να έρθει να δει το παιδί.Τέλος, η πρώην σύζυγος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του Άγγελου της είχε πει ότι σκεφτόταν να δώσει το παιδί στον βιολογικό πατέρα γιατί είχε κουραστεί.Η συνήγορος της 27χρονης μητέρας ανέφερε ότι η εντολέας της έχει δείκτη νοημοσύνης κάτω από 63, υποστηρίζοντας ότι το στοιχείο αυτό σχετίζεται με μειωμένο καταλογισμό για τις πράξεις που της αποδίδονται.Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 45χρονου συντρόφου, Βασίλης Νουλέζας, αμφισβήτησε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δηλώνοντας ότι δεν εμπιστεύεται την αξιολόγηση που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Όπως είπε, είναι απαραίτητη η παρουσία της ιατροδικαστή στο ακροατήριο, προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τα τραύματα που έφερε το παιδί.Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι τα ευρήματα της νεκροτομής, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του χρησιμοποίησε κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει τις κακώσεις. Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια της δίκης θα αποδειχθεί ότι ο κατηγορούμενος δεν χτύπησε ούτε έβλαψε το παιδί.Παράλληλα, η υπεράσπιση ζήτησε να κλητευτούν στο δικαστήριο τόσο η ιατροδικαστής όσο και η ακτινολόγος, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με τα ευρήματα και την ερμηνεία των τραυμάτων του παιδιού. Από την πλευρά της μητέρας ζητήθηκε επίσης να καταθέσει και ο γιατρός που παρακολουθούσε τον μικρό πριν μεταφερθεί στην Κρήτη Ο συνήγορος του βιολογικού πατέρα, Δημήτρης Καπόγιαννος, υποστήριξε ότι ο εντολέας του έχει αδικηθεί από τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος που δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί», προσθέτοντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες και στοιχεία που δείχνουν ότι φρόντιζε τον μικρό Άγγελο.Παρουσίασε στο δικαστήριο και φωτογραφίες από στιγμές οικειότητας ανάμεσα στον σύντροφο της μητέρας και το παιδί, προκειμένου να ενισχύσει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο βιολογικός πατέρας δεν είχε επαφή με το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που –σύμφωνα με την υπεράσπιση– καθιστά αδύνατη την εμπλοκή του σε πράξεις κακοποίησης στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.Ξεκινώντας σήμερα τη διαδικασία, η εισαγγελέας ανέγνωσε λεπτομερώς τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.Μητέρα και σύντροφος κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Ο βιολογικός πατέρας κατηγορείται για προγενέστερη κακοποίηση, μαζί με το ζευγάρι για την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και τη συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών.Στη δίκη θα καταθέσουν 39 μάρτυρες, ανάμεσά τους παιδίατροι του ΠΑΓΝΗ που παρέλαβαν το βαριά τραυματισμένο παιδί, διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σπίτι, καθώς επίσης και αστυνομικοί, γείτονες και συγγενείς των κατηγορουμένων.Η μητέρα του 3χρονου Άγγελου και ο σύντροφός της πέρασαν, με λίγα λεπτά διαφορά, πριν τις 9:30 το πρωί της Τρίτης το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.Έξω από το δικαστήριο βρέθηκαν και μέλη του σωματείου «Άγγελος Προστάτης» που δημιουργήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού και άπλωσαν πανό ζητώντας να δικαιωθεί.



Εξευτελισμός με βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να χτυπούσαν το παιδί καθημερινά, από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως την 26η Ιανουαρίου 2025, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές κακώσεις, πόνο και ψυχικό τραύμα. Το ζευγάρι φέρεται ακόμη να χορηγούσε ηρεμιστικά και φαρμακευτικά σκευάσματα στον τρίχρονο, για να καταστέλλει τα κλάματα και να μην γίνονται αντιληπτές οι κακοποιήσεις από τους γείτονες. Ο 45χρονος -σήμερα- σύντροφος κατηγορείται επιπλέον ότι βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το παιδί, στο πλαίσιο του εξευτελισμού και της πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του.

Το παιδί διακομίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ στις 26 Ιανουαρίου 2025, με επίπεδο συνείδησης 3/15 στην Κλίμακα Γλασκώβης, μυδρίαση και ταχυπνοϊκό, εξαιτίας μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής βλάβης, και κατέληξε επτά ημέρες αργότερα. Ωστόσο, χάρισε τη ζωή του σε άλλους, καθώς η καρδιά του μεταμοσχεύθηκε σε ένα τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο και ένας νεφρός του σε έναν 37χρονο ασθενή.Ο βιολογικός πατέρας, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, φέρεται ότι είχε επίσης χτυπήσει επανειλημμένα το παιδί το 2023, μαζί με τη μητέρα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε κακοποίησε το παιδί και δεν ήταν μάρτυρας κακοποίησής του από τη μητέρα.