Σύλληψη 26χρονου στην Καστοριά με 56 κιλά κάνναβης σε ταξιδιωτικούς σάκους
ΕΛΛΑΔΑ
Καστοριά Νακρωτικά Σύλληψη Αστυνομία

1 ΣΧΟΛΙΟ
Πάνω από 56 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατηγορείται ότι μετέφερε σε δύο ταξιδιωτικούς σάκους 26χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Καστοριάς.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο του από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δύο ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν πενήντα συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 56 κιλών και 240 γραμμαρίων.

Συνολικά κατασχέθηκαν οι πενήντα συσκευασίες κάνναβης, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών, ένα κινητό τηλέφωνο, μία κάρτα SIM και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης