Σύλληψη 26χρονου στην Καστοριά με 56 κιλά κάνναβης σε ταξιδιωτικούς σάκους
Εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες ναρκωτικών
Πάνω από 56 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατηγορείται ότι μετέφερε σε δύο ταξιδιωτικούς σάκους 26χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή της Καστοριάς.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο του από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δύο ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν πενήντα συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 56 κιλών και 240 γραμμαρίων.
Συνολικά κατασχέθηκαν οι πενήντα συσκευασίες κάνναβης, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών, ένα κινητό τηλέφωνο, μία κάρτα SIM και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
