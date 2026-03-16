Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας και χάνουμε μία ώρα ύπνο
Το Σαββατοκύριακο που αλλάζει η ώρα - Λίγες ημέρες απομένουν για να καλωσορίσουμε τη θερινή ώρα
Η αλλαγή ώρας πλησιάζει και θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε τα ρολόγια μας, καθώς τίθεται σε ισχύ η θερινή ώρα. Η μετάβαση γίνεται κάθε χρόνο την άνοιξη, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους θερμότερους μήνες.
Πότε αλλάζει η ώραΗ αλλαγή πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, επομένως φέτος την Κυριακή 29 Μαρτίου. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, στις 03:00, τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά και δείχνουν 04:00, με αποτέλεσμα να χάνουμε μία ώρα ύπνου αλλά να κερδίζουμε περισσότερο φως μέσα στην ημέρα.
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής ρύθμισης για τη θερινή και χειμερινή ώρα. Η θερινή ώρα παραμένει σε ισχύ έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όταν τα ρολόγια γυρίζουν και πάλι μία ώρα πίσω.
Η πρακτική της αλλαγής ώρας εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός μέσα στην ημέρα.
Πόσο θα διαρκέσει η θερινή ώραΗ θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.
Συμβουλές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν:-Γυρίζουμε το ρολόι μας μπροστά από το μεσημέρι του Σαββάτου
-Βάζουμε το ρολόι στην καθιερωμένη ώρα μας την Κυριακή μετά την αλλαγή ώρας
-Αν νιώθουμε ακόμα κουρασμένοι, κοιμόμαστε λίγο (15-20 λεπτά είναι αρκετά) αργά το μεσημέρι
-Κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες τη μέρα πριν και μετά την αλλαγή ώρας
-Αποφεύγουμε τα ξενύχτια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα