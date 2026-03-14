Μαίνεται το πύρινο μέτωπο σε δάσος στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας
Μαίνεται το πύρινο μέτωπο σε δάσος στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας
Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα - Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους καθιστούν το έργο της Πυροσβεστικής δύσκολο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/3) σε δάσος στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας. Η πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει μέχρι αυτή τη στιγμή και η Πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο και προσπαθεί να την περιορίσει.
Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, που πνέουν, καθιστούν το έργο της Πυροσβεστικής δύσκολο.
Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα. Μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσε και ένα αεροσκάφος.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Πηγή φωτογραφιών: ilialive.gr
Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, που πνέουν, καθιστούν το έργο της Πυροσβεστικής δύσκολο.
Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα. Μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσε και ένα αεροσκάφος.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2026
Πηγή φωτογραφιών: ilialive.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
