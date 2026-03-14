Μαίνεται το πύρινο μέτωπο σε δάσος στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας

Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα - Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους καθιστούν το έργο της Πυροσβεστικής δύσκολο