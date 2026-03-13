Φώκιες με απογαλακτισμένα μωρά κοιμούνται σε σπηλιά μετά το ρεκόρ γεννήσεων στην Ελλάδα, δείτε φωτογραφία
Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για τις φώκιες μονάχους μονάχους που βρίσκουν το τελευταίο τους καταφύγιο στην Ελλάδα. Φέτος, καταγράφηκε ρεκόρ γεννήσεων στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου Βόρειων Σποράδων.
Με την ολοκλήρωση της τελευταίας αναπαραγωγικής περιόδου, η MOm σημειώνει πως οι θαλάσσιες σπηλιές όπου γεννούν οι φώκιες «σφύζουν από ζωή», όπως καταγράφουν οι υπέρυθρες κάμερες της οργάνωσης σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Μάλιστα δημοσίευσε και φωτογραφία στην οποία εννέα φώκιες -κυρίως ενήλικες και απογαλακτισμένα μωρά- κοιμούνται γαλήνια σε μικρή θαλασσινή σπηλιά του Κεντρικού Αιγαίου.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), έχει γίνει φωτοταυτοποίηση 21 διαφορετικών νεογέννητων στη νήσο Πιπέρι, που είναι ο πυρήνας του εθνικού θαλάσσιου πάρκου. Πρόκειται για έναν αριθμό ρεκόρ νεογέννητων, πολύ υψηλότερο του μέσου ετήσιου αριθμού που καταγράφεται τα τελευταία 37 χρόνια.
Ρεκόρ για τις γεννήσεις
Όπως σημειώνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, η μεσογειακή φώκια συμπεριλαμβάνεται ως είδος προτεραιότητας για την ΕΕ για τη διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας. Ο μισός πληθυσμός της ζει στην Ελλάδα και επομένως η χώρα μας έχει πολύ μεγάλη μερίδα ευθύνης για την προστασία του είδους. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, ο πληθυσμός της δεν ξεπερνούσε τις 600 διεθνώς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα