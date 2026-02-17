Ρεκόρ 40 ετών για τις γεννήσεις μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα, δείτε βίντεο

Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας εντυπωσιακής ανάκαμψης των πληθυσμών της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα, αναφέρει η MΟm - Εντυπωσιακές σε αριθμό καταγραφές νεογέννητων και από νέες περιοχές αναπαραγωγής του είδους