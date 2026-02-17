Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ρεκόρ 40 ετών για τις γεννήσεις μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα, δείτε βίντεο
Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας εντυπωσιακής ανάκαμψης των πληθυσμών της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα, αναφέρει η MΟm - Εντυπωσιακές σε αριθμό καταγραφές νεογέννητων και από νέες περιοχές αναπαραγωγής του είδους
Η μεσογειακή φώκια μονάχους μονάχους, ένα από τα σπανιότερα θαλάσσια θηλαστικά στον πλανήτη φαίνεται πως βρίσκει στην Ελλάδα το τελευταίο της ισχυρό καταφύγιο. Προστατευόμενες του Ποσειδώνα και του Απόλλωνα, από τις αρχαίες καταγραφές οι μεσογειακές φώκιες ζούσαν σε μεγάλες αποικίες κατά μήκος ολόκληρης της Μεσογείου αλλά η εικόνα άλλαξε καθώς υπολογίζεται πως έχουν απομείνει περί τις 600 στον κόσμο.
Ωστόσο η εικόνα που έρχεται είναι ενθαρρυντική για τη διάσωση των θηλαστικών στην Ελλάδα. Η MΟm αναλύοντας τα δεδομένα από την αναπαραγωγική περίοδο του 2025 αναφέρει πως βρέθηκε μπροστά σε αναπάντεχα ευχάριστες εκπλήξεις, με ρεκόρ 21 γεννήσεων στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου Βόρειων Σποράδων. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό τα τελευταία 40 χρόνια.
«Παρά το γεγονός ότι κουβαλάμε μια εμπειρία 37 συνεχών ετών στην παρακολούθηση του είδους, εντυπωσιαζόμαστε συνεχώς με τα δεδομένα κάθε νέας χρονιάς. Αυτό δεν αντανακλάται μόνο στον αυξανόμενο αριθμό των γεννήσεων αλλά και στην όλο εντονότερη χρήση ανοικτών παραλιών», αναφέρει η MΟm τονίζοντας πως «τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας εντυπωσιακής ανάκαμψης των πληθυσμών της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα».
Ταυτόχρονα «εντυπωσιακές» ήταν «σε αριθμό οι καταγραφές νεογέννητων και από νέες περιοχές αναπαραγωγής του είδους». «Συνεχίζουμε με ικανοποίηση να παρακολουθούμε, να καταγράφουμε, να προστατεύουμε αυτό το μοναδικό είδος των ελληνικών θαλασσών», καταλήγει η ανακοίνωση.
