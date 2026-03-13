Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκυλιών σε 61χρονη στην Πιερία, παραμένει στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η Γερμανίδα
Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για την άγρια επίθεση που δέχθηκε γυναίκα, 61 ετών, από αγέλη αδέσποτων σκύλων, σε αγροτική περιοχή μεταξύ Λιτοχώρου και Δίου, στην Πιερία.

Για την υπόθεση συνελήφθη αντιδήμαρχος της περιοχής, 65 ετών, αρμόδιας για θέματα αδέσποτων ζώων, ενώ αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της εισαγγελικής έρευνας.

Η επίθεση -σύμφωνα με την Αστυνομία- καταγράφηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης.

Η 61χρονη, η οποία είναι Γερμανίδα υπήκοος και παραθέριζε στην περιοχή, είχε βγει για περίπατο, όταν την κατασπάραξε η αγέλη των σκύλων. Η ίδια υπέστη τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως έγινε γνωστό, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
Σχετικά Άρθρα

