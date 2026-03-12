Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Στη ΜΕΘ τουρίστρια που δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στην Πιερία, συνελήφθη αντιδήμαρχος
Στη ΜΕΘ τουρίστρια που δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στην Πιερία, συνελήφθη αντιδήμαρχος
Η 61χρονη Γερμανίδα που βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές είχε βγει για περίπατο έξω από το Λιτόχωρο όταν δέχτηκε επίθεση - Χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης
Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 61χρονη Γερμανίδα που δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στο Λιτόχωρο Πιερίας. Για το περιστατικό συνελήφθη αντιδήμαρχος.
Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/3) όταν η 61χρονη που έχει έρθει στην Ελλάδα με τον σύζυγό της για διακοπές είχε βγει για περίπατο. Λίγο έξω από το Λιτόχωρο, και ενώ έκανε περίπατο μόνη της, δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων, σύμφωνα με το thestival.gr.
Στη συνέχεια η 61χρονη κάλεσε τον σύζυγό της ο οποίος τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου όπου και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο Κατερίνης.
Κατά τις ίδιες πηγές, η γυναίκα έχει τραυματιστεί σε σώμα, πρόσωπο και κεφάλι ενώ χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο αντιδήμαρχος Δίον - Ολύμπου που είναι αρμόδιος για τα αδέσποτα ζώα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου για την ευζωία ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον Εισαγγελέα.
Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/3) όταν η 61χρονη που έχει έρθει στην Ελλάδα με τον σύζυγό της για διακοπές είχε βγει για περίπατο. Λίγο έξω από το Λιτόχωρο, και ενώ έκανε περίπατο μόνη της, δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων, σύμφωνα με το thestival.gr.
Στη συνέχεια η 61χρονη κάλεσε τον σύζυγό της ο οποίος τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου όπου και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο Κατερίνης.
Κατά τις ίδιες πηγές, η γυναίκα έχει τραυματιστεί σε σώμα, πρόσωπο και κεφάλι ενώ χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο αντιδήμαρχος Δίον - Ολύμπου που είναι αρμόδιος για τα αδέσποτα ζώα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου για την ευζωία ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα