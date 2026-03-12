Στη ΜΕΘ τουρίστρια που δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στην Πιερία, συνελήφθη αντιδήμαρχος
ΕΛΛΑΔΑ
Λιτόχωρο Πιερία Σκύλοι Χειρουργείο Σύλληψη

Στη ΜΕΘ τουρίστρια που δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στην Πιερία, συνελήφθη αντιδήμαρχος

Η 61χρονη Γερμανίδα που βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές είχε βγει για περίπατο έξω από το Λιτόχωρο όταν δέχτηκε επίθεση - Χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης

Στη ΜΕΘ τουρίστρια που δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στην Πιερία, συνελήφθη αντιδήμαρχος
38 ΣΧΟΛΙΑ
Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 61χρονη Γερμανίδα που δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στο Λιτόχωρο Πιερίας. Για το περιστατικό συνελήφθη αντιδήμαρχος.

Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/3) όταν η 61χρονη που έχει έρθει στην Ελλάδα με τον σύζυγό της για διακοπές είχε βγει για περίπατο. Λίγο έξω από το Λιτόχωρο, και ενώ έκανε περίπατο μόνη της, δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στη συνέχεια η 61χρονη κάλεσε τον σύζυγό της ο οποίος τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου όπου και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Κατά τις ίδιες πηγές, η γυναίκα έχει τραυματιστεί σε σώμα, πρόσωπο και κεφάλι ενώ χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο αντιδήμαρχος Δίον - Ολύμπου που είναι αρμόδιος για τα αδέσποτα ζώα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου για την ευζωία ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον Εισαγγελέα.
38 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης