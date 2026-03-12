Συνελήφθησαν 43 αλλοδαποί που βρίσκονταν παράνομα στην χώρα, σε αποθήκες στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας
Αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στον εντοπισμό δεκάδων ατόμων που διέμεναν παράνομα σε δύο αποθήκες

Στη σύλληψη 43 αλλοδαπών προχώρησαν χθες Τετάρτη οι αστυνομικοί στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης.

Οι συλληφθέντες είναι 38 άνδρες και 5 γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Οι αρχές προχώρησαν επίσης και στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα, ενώ αναζητείται ακόμη ένας, οι οποίοι κατηγορούνται για διευκόλυνση παράνομης διαμονής αλλοδαπών.

Από την πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δύο αποθήκες ιδιοκτησίας των κατηγορούμενων και στους χώρους αυτούς εντοπίστηκαν να μένουν 39 αλλοδαποί στην πρώτη αποθήκη και 4 στη δεύτερη, οι οποίοι είχαν εισέλθει και παρέμεναν παράνομα στην Ελλάδα.

Οι 43 συλληφθέντες αλλοδαποί αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.
