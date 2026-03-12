Οδύνη στην κηδεία του 25χρονου Παύλου που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη: «Σκότωσε το καλύτερο παιδί, είναι δολοφόνος»
Συγγενείς και φίλοι με άσπρα λουλούδια στα χέρια - «Ήταν ένα χρυσό παιδί», λέει η νονά του που τον αποχαιρέτησε στην ίδια εκκλησία που τον βάφτισε
Σε κλίμα θλίψης και βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 25χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ της Τρίτης, όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη.
Συγγενείς και φίλοι έσπευσαν με άσπρα λουλούδια στα χέρια στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα προκειμένου να πουν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παύλο που έχασε τη ζωή του την ώρα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη μαζί με τον 24χρονο φίλο του.
«Είναι πολύ άδικο, το σκότωσαν το αγόρι μας. Το καλύτερο παιδί. Είναι δολοφόνος, τι του έφταιγε το παιδί μας; Ήταν ένα χρυσό παιδί που δεν ενόχλησε ποτέ κανένα», ανέφερε η νονά του 25χρονου.
Τραγική ειρωνεία ότι στην ίδια εκκλησία που τον βάφτισε, σήμερα του λέει το τελευταίο αντίο.
Μάλιστα, ένα δεύτερο αυτοκίνητο εμφανίζεται στο ίδιο βίντεο να κινείται επίσης με μεγάλη ταχύτητα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ενδεχομένως ο κατηγορούμενος συμμετείχε σε «κόντρες» με το συγκεκριμένο όχημα.
Το βίντεο ντοκουμέντοΣτο μεταξύ, σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας κοντινής επιχείρησης και δημοσίευσε το protothema.gr, αποτυπώνεται καρέ καρέ η στιγμή που το αυτοκίνητο που οδηγεί ο 27χρονος κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη και παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του.
Ο 25χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα διακρίνεται να περπατά στο πεζοδρόμιο μαζί με τον 24χρονο φίλο του, όταν ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου χάνει τον έλεγχο του οχήματος, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τον παρασέρνει στον θάνατο.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας που διενεργούν την προανάκριση εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 27χρονος να συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας («κόντρες»). Από μαρτυρίες, αλλά και από σχετικό βίντεο, φαίνεται να προκύπτει πως τη στιγμή του τροχαίου προπορευόταν άλλο όχημα, το οποίο επίσης κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Ήδη οι Αρχές έχουν στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και εξακολουθούν να συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις, οι οποίες θα προστεθούν στον φάκελο της δικογραφίας.
Σε βάρος του 27χρονου έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο και σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος, υποστηρίζοντας πως αντιλαμβάνεται το κακό που προκάλεσε. «Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο», φέρεται να ανέφερε κατά τη μεταγωγή του στον Εισαγγελέα.
