Κακουργηματική δίωξη στον 27χρονο οδηγό που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο στη Θεσσαλονίκη, ερευνάται αν έκανε «κόντρες»
Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 27χρονου οδηγού, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 25χρονο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον Ανακριτή, ωστόσο ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο, Πέμπτη.
«Ο κατηγορούμενος είναι μετανιωμένος, σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει το δυστύχημα, είναι σε κατάσταση σοκ», ανάφερε ο δικηγόρος του 27χρονου.
Οι δηλώσεις του δικηγόρου:
Οι εικόνες που κατέγραψε το protothema.gr λίγη ώρα μετά το τροχαίο μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της θανατηφόρας παράσυρσης. Το όχημα παρέσυρε τους δύο νεαρούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο, ενώ στο πέρασμά του διέλυσε μια κολόνα φωτισμού, μια πινακίδα στάσης, καθώς και ένα δέντρο.
Αποτέλεσμα της παράσυρσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 25χρονου, ενώ ο 24χρονος φίλος του νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος δηλώνει μετανιωμένος, υποστηρίζοντας πως αντιλαμβάνεται το κακό που προκάλεσε. «Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο», φέρεται να ανέφερε κατά την μεταγωγή του στον Εισαγγελέα.
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας που διενεργούν την προανάκριση εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 27χρονος να συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας («κόντρες»). Από μαρτυρίες φαίνεται να προκύπτει πως τη στιγμή του τροχαίου προπορευόταν άλλο όχημα, το οποίο επίσης κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Πώς έγινε το δυστύχημαΤο σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ, στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου. Ο 27χρονος οδηγούσε ένα μαύρο αυτοκίνητο και όπως φάνηκε κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, όταν έχασε τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.
Ήδη έχουν στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και εξακολουθούν να συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και όλα τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στον φάκελο της δικογραφίας.
