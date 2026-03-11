Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με έναν νεκρό 25χρονο στην Πολίχνη, ερευνάται αν ο οδηγός συμμετείχε σε κόντρες
Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν 27χρονος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 25χρονο δημοσιεύει το protothema.gr.
Στο οπτικό υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας κοντινής επιχείρησης, αποτυπώνεται καρέ-καρέ η στιγμή που το αυτοκίνητο που οδηγεί ο 27χρονος κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη. Μάλιστα, ένα δεύτερο αυτοκίνητο εμφανίζεται στο ίδιο βίντεο να κινείται επίσης με μεγάλη ταχύτητα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ενδεχομένως ο κατηγορούμενος συμμετείχε σε «κόντρες» με το συγκεκριμένο όχημα.
Ο 25χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα διακρίνεται να περπατά στο πεζοδρόμιο μαζί με τον 24χρονο φίλο του, όταν ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου χάνει τον έλεγχο του οχήματος, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τον παρασέρνει.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας που διενεργούν την προανάκριση εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 27χρονος να συμμετείχε σε «κόντρες». Από μαρτυρίες, αλλά και από σχετικό βίντεο, φαίνεται να προκύπτει πως τη στιγμή του τροχαίου προπορευόταν άλλο όχημα, το οποίο επίσης κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Ήδη οι Αρχές έχουν στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και εξακολουθούν να συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις, οι οποίες θα προστεθούν στον φάκελο της δικογραφίας.
Σε βάρος του 27χρονου έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το μεσημέρι της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος, υποστηρίζοντας πως αντιλαμβάνεται το κακό που προκάλεσε. «Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο», φέρεται να ανέφερε κατά τη μεταγωγή του στον Εισαγγελέα.
