Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε 61χρονη τουρίστρια στην Πιερία που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, συνελήφθη αντιδήμαρχος
ΕΛΛΑΔΑ
Αδέσποτα σκυλιά Πιερία Νοσοκομείο

Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε 61χρονη τουρίστρια στην Πιερία που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, συνελήφθη αντιδήμαρχος

Η επίθεση που δέχθηκε ήταν σφοδρή καθώς τα σκυλιά της κατάφεραν τραύματα σχεδόν σε όλο της το σώμα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι

Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε 61χρονη τουρίστρια στην Πιερία που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, συνελήφθη αντιδήμαρχος
Στράτος Λούβαρης
26 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα άγριας επίθεσης από αγέλη αδέσποτων σκύλων έπεσε μια 61χρονη γυναίκα την Τετάρτη, σε περιοχή της Πιερίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12.30, σε σημείο ανάμεσα στο Δίον και στο Λιτόχωρο. Η γυναίκα, με καταγωγή από την Γερμανία, επισκέφθηκε την Ελλάδα για διακοπές με τον σύζυγό της και περπατούσε μόνη της στον δρόμο όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ολόκληρη αγέλη σκύλων.

Η επίθεση που δέχθηκε ήταν σφοδρή καθώς τα σκυλιά της κατάφεραν τραύματα σχεδόν σε όλο της το σώμα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Αμέσως μετά μετέβη μαζί με τον σύζυγό της στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για το περιστατικό οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του αντιδημάρχου Δίον - Ολύμπου που είναι αρμόδιος για τα αδέσποτα ζώα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για την ευζωία ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του
Στράτος Λούβαρης
26 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης