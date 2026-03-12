Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε 61χρονη τουρίστρια στην Πιερία που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, συνελήφθη αντιδήμαρχος
Η επίθεση που δέχθηκε ήταν σφοδρή καθώς τα σκυλιά της κατάφεραν τραύματα σχεδόν σε όλο της το σώμα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι
Θύμα άγριας επίθεσης από αγέλη αδέσποτων σκύλων έπεσε μια 61χρονη γυναίκα την Τετάρτη, σε περιοχή της Πιερίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12.30, σε σημείο ανάμεσα στο Δίον και στο Λιτόχωρο. Η γυναίκα, με καταγωγή από την Γερμανία, επισκέφθηκε την Ελλάδα για διακοπές με τον σύζυγό της και περπατούσε μόνη της στον δρόμο όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ολόκληρη αγέλη σκύλων.
Η επίθεση που δέχθηκε ήταν σφοδρή καθώς τα σκυλιά της κατάφεραν τραύματα σχεδόν σε όλο της το σώμα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Αμέσως μετά μετέβη μαζί με τον σύζυγό της στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κατερίνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Για το περιστατικό οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του αντιδημάρχου Δίον - Ολύμπου που είναι αρμόδιος για τα αδέσποτα ζώα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για την ευζωία ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του
