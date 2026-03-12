Διέπραξαν έξι διαρρήξεις σε 11 ημέρες στη Θεσσαλονίκη: Στα 7.500 ευρώ η συνολική αξία των κλοπιμαίων
Διέπραξαν έξι διαρρήξεις σε 11 ημέρες στη Θεσσαλονίκη: Στα 7.500 ευρώ η συνολική αξία των κλοπιμαίων

Οι διαρρήξεις φαίνεται να τελέστηκαν τον προηγούμενο μήνα - Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Έξι διαρρήξεις καταστημάτων μέσα σε 11 ημέρες φέρονται να διέπραξαν τέσσερα άτομα σε περιοχές του δήμου Νεάπολης - Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μεταξύ αυτών 23χρονος που βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης.

Σύμφωνα με την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών, οι διαρρήξεις φαίνεται να τελέστηκαν τον προηγούμενο μήνα, το διάστημα από τις 3 έως τις 14 Φεβρουαρίου.

Δρώντας από κοινού, οι κατηγορούμενοι αφαίρεσαν καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και είδη ψιλικών, καθώς και δύο φορητούς υπολογιστές, πέντε tablet και το χρηματικό ποσό των 2.050 ευρώ, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να εκτιμάται από την Αστυνομία σε 7.500 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
