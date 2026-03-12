Καιρός: Κανονικές θερμοκρασίες και άνεμοι έως 6 μποφόρ μέχρι το Σάββατο, έρχεται αστάθεια από Κυριακή

Η μεταβολή θα γίνει αισθητή κυρίως τη Δευτέρα στα ηπειρωτικά, λέει ο Κολυδάς - Στους -5,8 °C η θερμοκρασία χθες στο Οχυρό Νευροκοπίου





Σύμφωνα με την εκτίμηση του πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει γενικά ήπιος και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.







Έρχεται μεγαλύτερη αστάθεια από την Κυριακή Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή αύξηση της αστάθειας, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.



Η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή τη Δευτέρα, όταν τα φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να ενταθούν.













Κλείσιμο Παγετός στα ηπειρωτικά το πρωί της Πέμπτης – Στους -5,8 °C η θερμοκρασία στο Οχυρό Νευροκοπίου Παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 11/03 κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Οχυρό Νευροκοπίου με -5,8 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 11/03, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.









Ο καιρός σήμερα Σήμερα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα δυτικά και τα ανατολικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -1 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 16-18, στην Ήπειρο από 2 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 17, στη Στερεά από 3 έως 18, στην Εύβοια από 3 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 6 έως 17-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 17-18 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 17-18, και στην Κρήτη από 8 έως 18 και τα Δωδεκάνησα έως 18-20 βαθμούς.



Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί , στο Αιγαίο από βορειοανατολικές και στα νότια από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 και στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.



Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 -18 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς.



Ο καιρός την Παρασκευή 13-03-2026 Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι κυρίως στα δυτικά καθώς και στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός το Σάββατο 14-03-2026 Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός την Κυριακή 15-03-2026 Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, καθώς και στην Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.