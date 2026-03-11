Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα, αναφορά για ανήλικο με μαχαίρι
Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα, αναφορά για ανήλικο με μαχαίρι

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή με την Αστυνομία να παρεμβαίνει άμεσα

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα, αναφορά για ανήλικο με μαχαίρι
Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Έξω Αγυιάς στην Πάτρα, κοντά στην οδό Αυστραλίας, μετά τα σχολεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, ένας ανήλικος, πιθανόν 14 ετών, φέρεται να είχε στην κατοχή του αιχμηρό αντικείμενο.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία και στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες έσπευσαν για τον έλεγχο της κατάστασης.
