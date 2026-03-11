Η ΣΤΑ.ΣΥ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την επίθεση με πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό
ΕΛΛΑΔΑ
Περισσός ΗΣΑΠ Πετρα ΄Τραυματίες

Η ΣΤΑ.ΣΥ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την επίθεση με πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό

Άγνωστοι έσπασαν παράθυρο διερχόμενου συρμού μεταξύ Άνω Πατησίων και Περισσού – Τραυματίστηκε επιβάτης από τα θραύσματα

Η ΣΤΑ.ΣΥ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την επίθεση με πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγει η ΣΤΑ.ΣΥ μετά την επίθεση με πέτρα σε συρμό της Γραμμής 1 του Μετρό, το απόγευμα της Τετάρτης, στο ύψος του Περισσού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, άγνωστοι που βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων εκσφενδόνισαν πέτρα σε διερχόμενο συρμό μεταξύ των σταθμών Άνω Πατήσια και Περισσός, με αποτέλεσμα να σπάσει παράθυρο βαγονιού και να τραυματιστούν τρεις επιβάτες από τα θραύσματα.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Περισσού, όπου στον ένα τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ στο σημείο κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ. Η εταιρεία αναφέρει ότι θα συνδράμει τις αρχές στην έρευνα και θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης