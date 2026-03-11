Η ΣΤΑ.ΣΥ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την επίθεση με πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό
Η ΣΤΑ.ΣΥ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την επίθεση με πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό
Άγνωστοι έσπασαν παράθυρο διερχόμενου συρμού μεταξύ Άνω Πατησίων και Περισσού – Τραυματίστηκε επιβάτης από τα θραύσματα
Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγει η ΣΤΑ.ΣΥ μετά την επίθεση με πέτρα σε συρμό της Γραμμής 1 του Μετρό, το απόγευμα της Τετάρτης, στο ύψος του Περισσού.
Σύμφωνα με την εταιρεία, άγνωστοι που βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων εκσφενδόνισαν πέτρα σε διερχόμενο συρμό μεταξύ των σταθμών Άνω Πατήσια και Περισσός, με αποτέλεσμα να σπάσει παράθυρο βαγονιού και να τραυματιστούν τρεις επιβάτες από τα θραύσματα.
Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Περισσού, όπου στον ένα τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ στο σημείο κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ. Η εταιρεία αναφέρει ότι θα συνδράμει τις αρχές στην έρευνα και θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.
Σύμφωνα με την εταιρεία, άγνωστοι που βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων εκσφενδόνισαν πέτρα σε διερχόμενο συρμό μεταξύ των σταθμών Άνω Πατήσια και Περισσός, με αποτέλεσμα να σπάσει παράθυρο βαγονιού και να τραυματιστούν τρεις επιβάτες από τα θραύσματα.
Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Περισσού, όπου στον ένα τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ στο σημείο κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ. Η εταιρεία αναφέρει ότι θα συνδράμει τις αρχές στην έρευνα και θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα