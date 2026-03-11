Πέταξαν πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΣΑΠ Περισσός Τραυματίες Πετρα

Ένας επιβάτης τραυματίστηκε στο μάγουλο και κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά

Άγνωστος πέταξε πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού στο ύψος του Περισσού, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια από το βαγόνι και να τραυματιστούν τρεις επιβάτες.

Από τα σπασμένα τζάμια τραυματίστηκε ένας αλλοδαπός στο μάγουλο και στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Δύο ακόμη γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά, χωρίς όμως να ζητήσουν μεταφορά με ασθενοφόρο.

Το άτομο που πέταξε την πέτρα παραμένει άγνωστο.
