Τροχαίο για δύο 19χρονους στη Θεσσαλονίκη: Το αυτοκίνητό τους έπεσε σε κολώνα, διασωληνωμένος ο ένας
Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Τροχαίο με δύο 19χρονου να τραυματίζονται σημειώθηκε λίγο μετά τις 1:15 στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50 στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν οι δύο 19χρονοι εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε κολώνα.
Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τους δύο νεαρούς του οποίους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και μια κινητή μονάδα με γιατρό.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας 19χρονος διασωληνώθηκε στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο ενώ στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα διακομίστηκε και ο δεύτερος για να αντιμετωπιστούν οι ελαφρές κακώσεις που υπέστη.
