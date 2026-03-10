Αυτοκίνητα δημόσιος-κίνδυνος στους δρόμους, μεταφέρουν ολόκληρο νοικοκυριό
ΕΛΛΑΔΑ
Αυτοκίνητα Δρόμος

Αυτοκίνητα δημόσιος-κίνδυνος στους δρόμους, μεταφέρουν ολόκληρο νοικοκυριό

Απίστευτες εικόνες με υπερφορτωμένα οχήματα που μεταφέρουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς

Αυτοκίνητα δημόσιος-κίνδυνος στους δρόμους, μεταφέρουν ολόκληρο νοικοκυριό
4 ΣΧΟΛΙΑ
Απίστευτες είναι οι εικόνες που καταγράφονται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους με αυτοκίνητα «παγίδες» να κυκλοφορούν χωρίς κανέναν έλεγχο και να βάζουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς αλλά και τους πεζούς.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στους δρόμους έχουμε συναντήσει οχήματα υπερφορτωμένα να μεταφέρουν ολόκληρα νοικοκυριά, από έπιπλα μέχρι προσωπικά αντικείμενα. Οι οδηγοί τους αψηφούν τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η πρακτική ενώ η όλη κατάσταση εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τη νομιμότητα των μεταφορών.

Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν ότι η υπερφόρτωση των οχημάτων μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgza6zvjl7w1)
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης