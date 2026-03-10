Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Αυτοκίνητα δημόσιος-κίνδυνος στους δρόμους, μεταφέρουν ολόκληρο νοικοκυριό
Απίστευτες εικόνες με υπερφορτωμένα οχήματα που μεταφέρουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς
Απίστευτες είναι οι εικόνες που καταγράφονται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους με αυτοκίνητα «παγίδες» να κυκλοφορούν χωρίς κανέναν έλεγχο και να βάζουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς αλλά και τους πεζούς.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στους δρόμους έχουμε συναντήσει οχήματα υπερφορτωμένα να μεταφέρουν ολόκληρα νοικοκυριά, από έπιπλα μέχρι προσωπικά αντικείμενα. Οι οδηγοί τους αψηφούν τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η πρακτική ενώ η όλη κατάσταση εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τη νομιμότητα των μεταφορών.
Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν ότι η υπερφόρτωση των οχημάτων μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.
