Διακοπή στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, ένιωσε αδιαθεσία η πρόεδρος
Διακοπή στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, ένιωσε αδιαθεσία η πρόεδρος
Νωρίτερα εξετάστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και κατηγορουμένων
Στις 19 Μαρτίου θα συνεχιστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η δίκη που αφορά στα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συμμετείχε στο δυστύχημα του Τεμπών.
Η δίκη διακόπηκε σήμερα (10/3) λόγω αδιαθεσίας της προέδρου της έδρας, σύμφωνα με το larissanet.gr. Νωρίτερα εξετάστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και κατηγορουμένων.
Λόγω και της απρόσμενης διακοπής δεν εξετάστηκε επίσης το θέμα επιλογής ειδικού μάρτυρα για την αξιολόγηση των ψηφιακών δεδομένων που περιέχουν οι συσκευές των πραγματογνωμόνων που κατασχέθηκαν.
Ωστόσο οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων.
Η δίκη συνεχίζεται στις 19 Μαρτίου με την εξέταση του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα.
Η δίκη διακόπηκε σήμερα (10/3) λόγω αδιαθεσίας της προέδρου της έδρας, σύμφωνα με το larissanet.gr. Νωρίτερα εξετάστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και κατηγορουμένων.
Λόγω και της απρόσμενης διακοπής δεν εξετάστηκε επίσης το θέμα επιλογής ειδικού μάρτυρα για την αξιολόγηση των ψηφιακών δεδομένων που περιέχουν οι συσκευές των πραγματογνωμόνων που κατασχέθηκαν.
Ωστόσο οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων.
Η δίκη συνεχίζεται στις 19 Μαρτίου με την εξέταση του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα