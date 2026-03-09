Δύο διακοπές στη δίκη για τα Τέμπη, πραγματογνώμονας κατέθεσε πως υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία σε κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις της ανέφερε πως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να ξεκινήσει η κύρια δίκη - Από την διαδικασία αποχώρησε ενοχλημένος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, λέγοντας εντός της αίθουσας δεν διεξάγεται δίκη