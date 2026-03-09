Δύο διακοπές στη δίκη για τα Τέμπη, πραγματογνώμονας κατέθεσε πως υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία σε κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Δύο διακοπές στη δίκη για τα Τέμπη, πραγματογνώμονας κατέθεσε πως υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία σε κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις της ανέφερε πως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να ξεκινήσει η κύρια δίκη - Από την διαδικασία αποχώρησε ενοχλημένος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, λέγοντας εντός της αίθουσας δεν διεξάγεται δίκη
Πολλές στιγμές έντασης καταγράφηκαν σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης που αφορά στα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συμμετείχε στο δυστύχημα του Τεμπών.
Στην προηγούμενη συνεδρίαση ο ένας από τους δύο μάρτυρες που ήταν ο δικαστικός πραγματογνώμονας αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ερωτήσεων πώς είχε βίντεο μαζί με τον δεύτερο πραγματογνώμονα που είναι μάρτυρας, λίγες ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, το οποίο το είχε τραβήξει με το κινητό του και με drone. Τότε από το δικαστήριο είχε ζητηθεί άμεσα να κατασχεθεί το υλικό.
Σήμερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι το υλικό δεν είχε κατασχεθεί όπως προβλέπεται από τη διαδικασία με αποτέλεσμα να διακοπεί η δίκη μετά από ένταση που προκλήθηκε, ώστε να πάνε οι δύο πραγματογνώμονες συνοδεία αστυνομικών στις οικίες τους για να κατασχεθούν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και κινητά όπως προβλεπόταν από τη διαδικασία.
Η δίκη ξεκίνησε ξανά και ο ένας πραγματογνώμονας αποκάλυψε πως αρχεία αυτών των βίντεο υπάρχουν και στις υπηρεσίες τους στα δύο κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η δίκη διεκόπη εκ νέου προκειμένου να αναζητηθούν τα συγκεκριμένα αρχεία και να κατασχεθούν.
Παράλληλα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος των συγγενών, σε δηλώσεις της ανέφερε πως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να ξεκινήσει η κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που είναι ορισμένη για τις 23 Μαρτίου.
Από την διαδικασία αποχώρησε ενοχλημένος ο πατέρας της Μάρθης και συνήγορο συγγενών, Αντώνης Ψαρόπουλος, λέγοντας εντός της αίθουσας δεν διεξάγεται δίκη.
Στην προηγούμενη συνεδρίαση ο ένας από τους δύο μάρτυρες που ήταν ο δικαστικός πραγματογνώμονας αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ερωτήσεων πώς είχε βίντεο μαζί με τον δεύτερο πραγματογνώμονα που είναι μάρτυρας, λίγες ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, το οποίο το είχε τραβήξει με το κινητό του και με drone. Τότε από το δικαστήριο είχε ζητηθεί άμεσα να κατασχεθεί το υλικό.
Σήμερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι το υλικό δεν είχε κατασχεθεί όπως προβλέπεται από τη διαδικασία με αποτέλεσμα να διακοπεί η δίκη μετά από ένταση που προκλήθηκε, ώστε να πάνε οι δύο πραγματογνώμονες συνοδεία αστυνομικών στις οικίες τους για να κατασχεθούν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και κινητά όπως προβλεπόταν από τη διαδικασία.
Η δίκη ξεκίνησε ξανά και ο ένας πραγματογνώμονας αποκάλυψε πως αρχεία αυτών των βίντεο υπάρχουν και στις υπηρεσίες τους στα δύο κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η δίκη διεκόπη εκ νέου προκειμένου να αναζητηθούν τα συγκεκριμένα αρχεία και να κατασχεθούν.
Παράλληλα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος των συγγενών, σε δηλώσεις της ανέφερε πως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να ξεκινήσει η κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που είναι ορισμένη για τις 23 Μαρτίου.
Αποχώρησε ο Αντώνης Ψαρόπουλος
Από την διαδικασία αποχώρησε ενοχλημένος ο πατέρας της Μάρθης και συνήγορο συγγενών, Αντώνης Ψαρόπουλος, λέγοντας εντός της αίθουσας δεν διεξάγεται δίκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα