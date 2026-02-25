Ένταση στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η διαφωνία για τις εκταφές
Ένταση στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η διαφωνία για τις εκταφές
Έντονες αντιδράσεις συγγενών μετά την άρνηση του δικαστηρίου να κληθούν ως μάρτυρες ο εφέτης ανακριτής και η γραμματέας του
Την ερχόμενη Παρασκευή συνεχίζεται η δίκη που αφορά τα εξαφανισμένα βίντεο των Τεμπών από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στον σταθμό Θεσσαλονίκης. Χθες, κατά την 13η ημέρα της διαδικασίας, ολοκληρώθηκε η κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα της υπόθεσης, του πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου.
Η δίκη χαρακτηρίζεται σε πολλές συνεδριάσεις από εντάσεις και αντεγκλήσεις μεταξύ συνηγόρων υπεράσπισης και συγγενών.
Χθες, η διπλή άρνηση του δικαστηρίου σε ισάριθμα αιτήματα των συγγενών να προσέλθει και να καταθέσει ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης και η γραμματέας του προκάλεσε την έντονη αντίδρασή τους.
Η κα Καρυστιανού, η οποία έφτασε στην αίθουσα του δικαστηρίου με τη συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, αντέδρασε έντονα.
«Ντροπή! Να σηκωθούμε να φύγουμε! Τρία χρόνια μετά και δεν ξέρουμε από τι πέθαναν τα παιδιά μας!» είπε η Μαρία Καρυστιανού. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η αντίδραση του Γιώργου Κουτσόπουλου, που έχασε τον εγγονό του στην τραγωδία: «Δεν σέβεστε τις μανάδες που είναι εδώ», είπε.
«Ωραία δικαιοσύνη έχετε!» φώναξε ο πατέρας θύματος, Χρήστος Τηλκερίδης, ενώ μητέρα άλλου θύματος μίλησε για «θέατρο-παρωδία». Ανάλογη αντίδραση είχε και η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της 20χρονης Αναστασίας Παπαγγελή.
«Σαν σήμερα, πριν από τρία χρόνια, τα παιδιά πήραν το τρένο και δεν γύρισαν σπίτι τους... Πώς κοιμάστε τα βράδια;», τόνισε, με την εισαγγελέα να της απαντά: «Εκτός από δικαστές είμαστε και άνθρωποι, αλλά η κρίση μας δεν θα επηρεαστεί από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά από νομικά επιχειρήματα».
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την πρωτοφανή ένταση, ζήτησε τη διακοπή της συνεδρίασης, ώστε οι συγγενείς να σκεφτούν αν θα προχωρήσουν σε αίτημα εξαίρεσης.
Ωστόσο, η βασική διαφωνία μεταξύ της εισαγγελέως και επτά οικογενειών σχετικά με το πού θα εξεταστούν τα δείγματα οδηγεί τη λήψη απόφασης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει αν τα δείγματα θα σταλούν σε ευρωπαϊκά εργαστήρια ή αν θα παραμείνουν σε εργαστήρια εντός Ελλάδας, όπως προβλέπει η διαδικασία που όρισε η Δικαιοσύνη.
Μέχρι να ληφθεί η σχετική απόφαση, δεν προβλέπεται να γίνουν οι εκταφές της Μάρθης Ψαροπούλου και της Φραντζέσκας Μπέζα, που είχαν προγραμματιστεί για το προηγούμενο Σάββατο.
Εν τω μεταξύ, η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι χαρακτήρισε παράνομη την απόφαση της εισαγγελέως και ανακοίνωσε πως θα προσφύγει για την ακύρωσή της.
Σημειώνεται πως η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι αναβλήθηκε μετά από αίτημα της οικογένειας.
Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η διαφωνία για τις εκταφέςΜετά τις προσωρινές ανακλητικές αποφάσεις της αρμόδιας εισαγγελέως, Αικατερίνης Παπαϊωάννου, για τη διενέργεια των εκταφών, μόλις τρεις συγγενείς έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε εκταφές ώστε να ληφθούν δείγματα.
Ωστόσο, η βασική διαφωνία μεταξύ της εισαγγελέως και επτά οικογενειών σχετικά με το πού θα εξεταστούν τα δείγματα οδηγεί τη λήψη απόφασης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει αν τα δείγματα θα σταλούν σε ευρωπαϊκά εργαστήρια ή αν θα παραμείνουν σε εργαστήρια εντός Ελλάδας, όπως προβλέπει η διαδικασία που όρισε η Δικαιοσύνη.
Μέχρι να ληφθεί η σχετική απόφαση, δεν προβλέπεται να γίνουν οι εκταφές της Μάρθης Ψαροπούλου και της Φραντζέσκας Μπέζα, που είχαν προγραμματιστεί για το προηγούμενο Σάββατο.
Εν τω μεταξύ, η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι χαρακτήρισε παράνομη την απόφαση της εισαγγελέως και ανακοίνωσε πως θα προσφύγει για την ακύρωσή της.
Σημειώνεται πως η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι αναβλήθηκε μετά από αίτημα της οικογένειας.
Η εκταφή του Ντένις Ρούτσι ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.
Η κα Μαρία Καρυστιανού, αναφορικά με τις εκταφές, τόνισε πως η αρμόδια εισαγγελέας έχει ήδη στα χέρια της τις απαντήσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία δηλώνουν πως δεν μπορούν να εξετάσουν τίποτα πέραν του DNA. «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία κάηκαν οι άνθρωποί μας», είπε χαρακτηριστικά.
Επίσης, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Θυμάτων των Τεμπών αποκαλύπτει πως προσέφυγε κατά της απόφασης της αρμόδιας εισαγγελέως για τις άμεσες εκταφές, ζητώντας τα δείγματα να εξεταστούν σε εργαστήρια του εξωτερικού ώστε να «διαβαστούν» και άλλα στοιχεία πέραν του DNA.
Το κλίμα λίγο πριν από την τρίτη επέτειοΌλα τα παραπάνω διαμορφώνουν το κλίμα πριν από την τρίτη επέτειο του δυστυχήματος, το ερχόμενο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.
Εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, καθώς και στη Λάρισα, την πόλη όπου θα διεξαχθεί η βασική δίκη στις 23 Μαρτίου.
Παράλληλα, θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας στη μνήμη των θυμάτων από τους συγγενείς, ενώ στις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας έχει προγραμματιστεί εκδήλωση από τις οικογένειες Πλακιά στον σταθμό της Καλαμπάκας.
Μία ημέρα νωρίτερα συνεχίζεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ενώ οι συγγενείς αναμένουν την απάντηση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σχετικά με την επιλογή των εργαστηρίων που θα εξετάσουν τα δείγματα που θα ληφθούν από τις εκταφές.
