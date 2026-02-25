Ένταση στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η διαφωνία για τις εκταφές

Το κλίμα λίγο πριν από την τρίτη επέτειο

Η εκταφή του Ντένις Ρούτσι ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.Η κα Μαρία Καρυστιανού, αναφορικά με τις εκταφές, τόνισε πως η αρμόδια εισαγγελέας έχει ήδη στα χέρια της τις απαντήσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία δηλώνουν πως δεν μπορούν να εξετάσουν τίποτα πέραν του DNA. «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία κάηκαν οι άνθρωποί μας», είπε χαρακτηριστικά.Επίσης, σε ανακοίνωσή του, οαποκαλύπτει πως προσέφυγε κατά της απόφασης της αρμόδιας εισαγγελέως για τις άμεσες εκταφές, ζητώντας τα δείγματα να εξεταστούν σε εργαστήρια του εξωτερικού ώστε να «διαβαστούν» και άλλα στοιχεία πέραν του DNA.Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν το κλίμα πριν από την τρίτη επέτειο του δυστυχήματος, το ερχόμενο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.Εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, καθώς και στη Λάρισα, την πόλη όπου θα διεξαχθεί η βασική δίκη στις 23 Μαρτίου.Παράλληλα, θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας στη μνήμη των θυμάτων από τους συγγενείς, ενώ στις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας έχει προγραμματιστεί εκδήλωση από τις οικογένειες Πλακιά στον σταθμό της Καλαμπάκας.Μία ημέρα νωρίτερα συνεχίζεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ενώ οι συγγενείς αναμένουν την απάντηση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σχετικά με την επιλογή των εργαστηρίων που θα εξετάσουν τα δείγματα που θα ληφθούν από τις εκταφές.