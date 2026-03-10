Σε δημοπρασία η γνωστή παραλία «Φάβα» στη Χαλκιδική, αντιδράσεις από κατοίκους και τοπικούς φορείς

Η διαδικασία της δημοπρασίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2026 στη Θεσσαλονίκη - Πρόκειται για την «μοναδική ελεύθερη παραλία στη περιοχή, που μέχρι σήμερα δεν έχει αλλοιωθεί από την παρουσία καντινών, ξαπλωστρών και ομπρελών», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Οικολογικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σιθωνίας





Η διαδικασία της δημοπρασίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους, επαγγελματίες και φορείς της περιοχής.







Όπως επισημαίνεται, «η παραλία “Φάβα” αποτελεί τη μεγαλύτερη παραλία της περιοχή της Βουρβουρούς, και είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα για τα πανέμορφα και διαυγή νερά της, καθώς και για την υπέροχη αμμουδιά της.



Οι διαθέσιμες παραλίες στη περιοχή μας είναι περιορισμένες, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η παραλία της Μπάρας έχει στη πράξη περιοριστεί σημαντικά, καθώς μεγάλο τμήμα της χρησιμοποιείται από εκατοντάδες ενοικιαζόμενα σκάφη (χώροι στάθμευσης τρέιλερ, απόπλους και προσέγγιση σκαφών)».



η μοναδική ελεύθερη παραλία στη περιοχή, που μέχρι σήμερα δεν έχει αλλοιωθεί από την παρουσία καντινών, ξαπλωστρών και ομπρελών», υπογραμμίζει ο Οικολογικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σιθωνίας.



«Εάν δεσμευτεί και η συγκεκριμένη παραλία, τα περιθώρια ελεύθερης χρήσης των ακτών θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο και η ευρύτερη περιοχή της Βουρβουρούς ενδέχεται να υποστεί σημαντική και μακροχρόνια υποβάθμιση.



Τέλος, ζητά από τους αρμόδιους φορείς της περιοχής να αναδείξουν τους κινδύνους της δημοπρασίας της παραλίας στην κτηματική υπηρεσία για την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες της περιοχής.



«Πληροφορηθήκαμε ότι η Κτηματική Υπηρεσία βγάζει σε δημοπρασία 450τ.μ στη θέση “Φάβα” Βουρβουρούς.

Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί την 16/03/26 στη Θεσσαλονίκη.



Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε για την συγκεκριμένη παραλία θεωρούμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε τα εξής:

Σε δημοπρασία για την εκμίσθωση έκτασης 450 τετραγωνικών μέτρων στην παραλία «Φάβα», μία από τις πλέον γνωστές και πολυσύχναστες ακτές της Σιθωνίας της Χαλκιδικής , προχωρά η Κτηματική Υπηρεσία Η διαδικασία της δημοπρασίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους, επαγγελματίες και φορείς της περιοχής.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Σιθωνίας, αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιβάρυνση του ήδη πιεσμένου παραλιακού μετώπου της περιοχής και σε ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό των ελεύθερων χώρων για κατοίκους και επισκέπτες.Όπως επισημαίνεται, «, και είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα για τα πανέμορφα και διαυγή νερά της, καθώς και για την υπέροχη αμμουδιά της.Οι διαθέσιμες παραλίες στη περιοχή μας είναι περιορισμένες, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η παραλία της Μπάρας έχει στη πράξη περιοριστεί σημαντικά, καθώς μεγάλο τμήμα της χρησιμοποιείται από εκατοντάδες ενοικιαζόμενα σκάφη (χώροι στάθμευσης τρέιλερ, απόπλους και προσέγγιση σκαφών)».«Η συγκεκριμένη παραλία είναι ουσιαστικά», υπογραμμίζει ο Οικολογικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σιθωνίας.«Εάν δεσμευτεί και η συγκεκριμένη παραλία, τα περιθώρια ελεύθερης χρήσης των ακτών θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο και η ευρύτερη περιοχή της Βουρβουρούς ενδέχεται να υποστεί σημαντική και μακροχρόνια υποβάθμιση.Τέλος, ζητά από τους αρμόδιους φορείς της περιοχής να αναδείξουν τους κινδύνους της δημοπρασίας της παραλίας στην κτηματική υπηρεσία για την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες της περιοχής.Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Σιθωνίας στο facebook:

*Η ευρύτερη περιοχή της Βουρβουρούς κατά την θερινή περίοδο φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.

* Η παραλία “Φάβα”αποτελεί τη μεγαλύτερη παραλία της περιοχή της Βουρβουρούς, και είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα για τα πανέμορφα και διαυγή νερά της, καθώς και για την υπέροχη αμμουδιά της.



*Οι διαθέσιμες παραλίες στη περιοχή μας είναι περιορισμένες, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η παραλία της Μπάρας έχει στη πράξη περιοριστεί σημαντικά, καθώς μεγαλο τμήμα της χρησιμοποιείται από εκατοντάδες ενοικιαζόμενα σκάφη (χώροι στάθμευσης τρέιλερ, απόπλους και προσέγγιση σκαφών).

*Η συγκεκριμένη παραλία είναι ουσιαστικά η μοναδική ελεύθερη παραλία στη περιοχή, που μέχρι σήμερα δεν έχει αλλοιωθεί από την παρουσία καντινων, ξαπλωστρων και ομπρελών.



Είναι λοιπόν προφανές ότι, εάν δεσμευτεί και η συγκεκριμένη παραλία, τα περιθώρια ελεύθερης χρήσης των ακτών θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο και η ευρύτερη περιοχή της Βουρβουρούς ενδέχεται να υποστεί σημαντική και μακροχρόνια υποβάθμιση.



Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή στις 02/03/26 με τίτλο

“Η επικράτεια της ξαπλώστρας και της καντίνας”, στο οποίο η Σιθωνία αναδεικνύεται ως “βασίλισσα της ξαπλώστρας”, καθώς για το 2026 προβλέπεται η μίσθωση 126 παραλιών για τρία χρόνια, συνολικής έκτασης 17.505 τ.μ.



Τα περισσότερα τετραγωνικά αφορούν παραλίες του Αγίου Νικολάου, της Βουρβουρούς και της Τρανης Αμμουδιάς, ενώ ακολουθεί η Συκιά.

Απαιτούμε από τους αρμόδιους φορείς της περιοχής μας να επιληφθούν για το θέμα, θέτοντας προς την κτηματική υπηρεσία, τους κινδύνους που ενέχει μια τέτοια εξέλιξη για την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες της περιοχής. Η περαιτέρω μείωση των ελεύθερων παραλιών θα επηρεάσει αρνητικά τόσο την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος όσο και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.



Πέρα όμως από τις οικονομικές επιπτώσεις, το σημαντικότερο ζήτημα είναι η διασφάλιση του δικαιώματος όλων των πολιτών στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις παραλίες. Πρόκειται για ένα δημόσιο αγαθό που οφείλει να προστατεύεται, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι ελεύθεροι χώροι στις ακτές μειώνονται χρόνο με τον χρόνο».



