Εγκαινιάστηκε το νέο κτήριο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
Το κτήριο θα στεγάσει τα τμήματα Κοινωνιολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Ανακαινίστηκε και αναδιαμορφώθηκε πλήρως για να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας
Τα εγκαίνια ενός νέου, σύγχρονου κτηρίου για τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας, σηματοδοτώντας την ενίσχυση των υποδομών του Ιδρύματος και τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και έρευνας για φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμούς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Περιστερίου και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Γρηγόριος.
Το νέο κτήριο αποτελεί ένα ακόμη εμβληματικό έργο υποδομής για το Πανεπιστήμιο. Αγοράστηκε από το Ίδρυμα και παραδόθηκε έπειτα από πλήρη ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση, ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας.
Η απόκτηση του ακινήτου κρίθηκε απαραίτητη για τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς επιλύει το χρόνιο στεγαστικό ζήτημα δύο βασικών ακαδημαϊκών μονάδων της: του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τα οποία μέχρι σήμερα δεν διέθεταν μόνιμη έδρα.
Πρόκειται για αυτοτελές πανεπιστημιακό κτήριο υψηλών προδιαγραφών, κατασκευασμένο το 2001, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.200 τετραγωνικών μέτρων. Αναπτύσσεται σε οκτώ ορόφους και ισόγειο, διαθέτει κοινόχρηστους χώρους, τέσσερα υπόγεια επίπεδα, καθώς και χώρο στάθμευσης με δύο ανελκυστήρες αυτοκινήτων. Παράλληλα, πληροί τους κανονισμούς αντισεισμικής προστασίας ΕΑΚ και ΕΚΟΣ 2000 και βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, κοντά στα υπόλοιπα κτήρια της Σχολής.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, οι χώροι του κτηρίου διαμορφώθηκαν πλήρως για πανεπιστημιακή χρήση. Δημιουργήθηκαν αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων, γραφεία διοίκησης, γραμματείας και προσωπικού, χώροι συνεδριάσεων, καθώς και υπόγειοι χώροι στάθμευσης.
Η αγορά του ακινήτου πραγματοποιήθηκε με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες της ισχύουσας νομοθεσίας και κατόπιν των απαραίτητων δημοσιονομικών και νομικών εγκρίσεων. Στη διαδικασία συμμετείχαν τα αρμόδια όργανα, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Τεχνικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου, ενώ την εποπτεία είχαν η Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος και το Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΕΚΠΑ.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης πανεπιστημιακοί παράγοντες και μέλη της διοίκησης του Ιδρύματος, μεταξύ των οποίων ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου καθηγητές Σπύρος Βλαχόπουλος, Δημήτριος Καινούργιος και η καθηγήτρια Αθανασία Σμυρνιώτου.
Παρόντες ήταν ακόμη οι αντιπρυτάνεις Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Σοφία Παπαιωάννου, Αριστείδης Σάμιτας και Χρήστος Καραγιάννης, καθώς και οι πρόεδροι των Τμημάτων, που θα στεγαστούν στο κτήριο, Δημήτρης Θωμάκος (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών) και Μάνος Σπυριδάκης (Τμήμα Κοινωνιολογίας). Στην τελετή συμμετείχαν επίσης μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού των δύο Τμημάτων.
Ποιες σχολές θα στεγαστούν
