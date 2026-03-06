Στις 20 Μαΐου οι εξετάσεις για την Ελληνική PISA, συμμετέχουν 600 σχολεία από όλη τη χώρα

Σε εθνικό επίπεδο θα πραγματοποιηθούν οι διαγνωστικές εξετάσεις τύπου PISA
για μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 5 Μαρτίου 2026.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και θα αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. Στόχος της διαδικασίας είναι η αποτύπωση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης των μαθητών, σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα που προβλέπουν τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών.
Συγκεκριμένα, ο σκοπός όπως αναφέρει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη
, είναι «η έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών και μαθητριών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
».
Συμμετοχή 600 σχολείων από όλη τη χώρα
Στη διαδικασία των διαγνωστικών εξετάσεων θα λάβουν μέρος 300 Δημοτικά σχολεία και 300 Γυμνάσια από ολόκληρη τη χώρα
.
Τα σχολεία
επιλέχθηκαν μέσω στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας, ώστε να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των σχολικών μονάδων της χώρας.
Από τη διαδικασία εξαιρούνται ειδικά σχολεία, ξενόγλωσσα σχολεία και μειονοτικά σχολεία της Θράκης.
Η συμμετοχή των σχολείων που έχουν επιλεγεί είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που κάποια σχολική μονάδα δεν μπορέσει να συμμετάσχει για λόγους όπως τοπικές αργίες ή έκτακτες συνθήκες, θα αντικαθίσταται από άλλη σχολική μονάδα με παρόμοια χαρακτηριστικά, έπειτα από απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την απόφαση, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι ανώνυμα και δεν θα επηρεάζουν τη βαθμολογία των μαθητών στα αντίστοιχα μαθήματα.
Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται με τρόπο, που διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, ενώ την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων απορρήτου αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο χαρακτήρας των εξετάσεων είναι καθαρά διαγνωστικός και αποσκοπούν κυρίως στη συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Μέσα από τα αποτελέσματα, το Υπουργείο Παιδείας θα μπορεί να εντοπίζει πιθανές αδυναμίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και να σχεδιάζει στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης.
